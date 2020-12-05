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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

ساينز: المسار الخارجي لحلبة البحرين على حدود "الخطورة"

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ساينز: المسار الخارجي لحلبة البحرين على حدود "الخطورة"

يرى كارلوس ساينز سائق مكلارين أن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية والذي سيتم استعماله في جائزة الصخير الكبرى، على حدود "الخطورة" مع اقتراب السيارات من بعضها البعض.

تمّ اعتماد مسار مختلف للجولة الثانية التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية ضمن جائزة الصخير الكبرى، حيث تم استعمال جزء خارجي، ليصبح المسار الأقصر على الإطلاق في روزنامة موسم 2020 بطول 3.543 كيلومتراً.

ومع أزمنة لفات ضمن فلك 54 ثانية، فإن هناك فرصة مرتفعة لإعاقة السيارات بعضها البعض خلال التصفيات، مع الأخذ بعين الاعتبار تواجد 20 سيارة ضمن القسم الأول للتصفيات.

ويرى ساينز أنّه يتوجب على الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إدخال تعديل ما لتفادي خطر الحوادث، كما حصل خلال تصفيات الفورمولا 2 في الحادثة التي جمعت ميك شوماخر وروي نيساني.

فقال: "سنتكلم حيال هذه المسألة ضمن اجتماع السائقين. علينا إيجاد طريقة لضمان عدم تحوّل المسار إلى مسار خطر، لأنه وفي الوقت الراهن، الوضع على حدود الخطورة".

وأكمل: "إنه مسار صعب. ما أعنيه أننا نحاول الحفاظ على السلامة قدر الإمكان، لكن التحديات في هذا المسار تتمحور حول التعامل مع الزحام".

وتابع: "أعتقد أن هناك بعض الأفكار يمكن طرحها لتسهيل اجتياز القسم الأوسط، لكن علينا إيجاد حلّ لأنني أعتقد أننا على الحدود القصوى قبل أن يصبح المسار خطراً".

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بدوره، كرر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل تعليقات ساينز حيال مشاكل السلامة المحتملة.

حيث أشار الهولندي إلى إمكانية وجود فوارق هائلة في السرعة بين السيارات على الحلبة، ما بين أولئك الذين يقودون لفة سريعة وأولئك الذين يخففون من سرعتهم لخفض حرارة الإطارات.

فقال: "إنه ليس المسار الأكثر حماسة بصراحة. نظراً لأنه مسار قصير، فإن جميع الرسائل عبر اللاسلكي ستكون من قبيل: ’احترس هنا، زحام هناك’، وذلك ليس ما نريده حقاً".

واختتم: "خاصة في المقطع الثاني، الذي يضم العديد من المنعطفات العمياء. إنه خطر حقاً هناك. علينا خفض حرارة الإطارات كي نتمكن من إكمال لفة ثانية سريعة كما تعلمون".

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