ساينز: المخاطر الغبية التي اتخذها الآخرون دمرت سباقي في موناكو
أبدى كارلوس ساينز غضبه الشديد بعد اضطراره للانسحاب من سباق موناكو إثر حادث وقع عند الانطلاقة الثانية للسباق بينما كان في طريقه لتحقيق نقاط مهمة.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: آني غراف
كان كارلوس ساينز يقدم أداءً ثابتًا في موناكو وكان قريبًا جدًا من إنهاء السباق داخل مراكز النقاط، لكنه تعرض لخيبة أمل كبيرة بعد احتكاك عند المنعطف السادس عقب إعادة الانطلاقة الثانية.
وتحدث السائق الإسباني، الذي اضطر إلى الانسحاب وخسر فرصة ثمينة لحصد النقاط، عن الحادث وعطلة نهاية الأسبوع قائلًا: "كان السباق جيدًا جدًا حتى إعادة الانطلاق الثانية".
وأضاف: "أعتقد أننا حافظنا حتى تلك اللحظة على وتيرة قوية جدًا وقدمنا سباقًا جيدًا. كنا في طريقنا لإنهاء عطلة نهاية الأسبوع ببعض النقاط، لكن للأسف قرر بعض السائقين اتخاذ مخاطر غبية عند إعادة الانطلاقة الثانية".
وتابع: "حاول أحدهم تنفيذ تجاوزات خيالية عند المنعطف السادس، وهو منعطف مررنا به مئات المرات ونعلم جميعًا أن الازدحام يحدث فيه دائمًا".
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وأردف: "هذه المناورات تنقلب أحيانًا على أصحابها، لكنني كنت هذه المرة الضحية. المخاطر الغبية التي اتخذها الآخرون دمرت سباقي. كان من المحبط للغاية ضياع كل الجهد الذي بذله الفريق والنقطتين اللتين كنا في طريقنا لتحقيقهما".
وعند سؤاله عن استراتيجية تبادل المراكز مع زميله أليكس ألبون خلال السباق، أجاب ساينز قائلًا: "في مثل هذه المواقف المعقدة، تحدث أمور كثيرة خلف الكواليس، لذلك أترك إدارة الأمور للفريق".
وأكمل: "أعتقد أن الأمر أُدير بالشكل الصحيح. وعندما فُتح المجال أمامي وبدأت أضغط بقوة، كانت وتيرتي جيدة جدًا، ففي الوقت الذي كانت فيه السيارات الأخرى في الوسط تسجل لفات في حدود دقيقة و19 ثانية، كنت أسجل لفات بزمن دقيقة و18 ثانية. بصراحة، قدمت أداءً قويًا للغاية. أنا سعيد بما قدمته اليوم، لكنني غاضب جدًا من النتيجة".
كما أشار إلى أنه لم يتحدث بعد مع نيكو هلكنبرغ، الذي تسبب في الحادث، قائلًا: "ربما هناك بعض الأمور التي يجب أن تُقال، لأنه من المثير للدهشة أن يرتكب سائقون يملكون كل هذه الخبرة مثل هذه الأخطاء. الجميع يعلم أن هذا الازدحام يحدث كل عام عند منعطف لوز".
واختتم: "إنه خطأ كلاسيكي في موناكو، وأحيانًا يستمر البعض في الوقوع في الفخ نفسه مرارًا وتكرارًا".
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