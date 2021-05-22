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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة

أصرّ كارلوس ساينز على أنّه كان ليتغلّب على زميله في صفوف فيراري شارل لوكلير نحو قطب الانطلاق الأوّل في موناكو لو لم تتوقّف الحصة الختامية في الثواني الأخيرة.

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة

كان لوكلير الأسرع عندما اصطدم بقوة بالحواجز الجانبية، ما تسبب في رفع العلم الأحمر وإنهاء المحاولات الأخيرة لمنافسيه، بما فيهم ساينز.

وعليه اكتفى الإسباني بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق، وذلك بعد أن أظهر وتيرة مثيرة للإعجاب طيلة التصفيات، حيث ظن قبل الحصة أن بمقدوره حصد قطب الانطلاق الأوّل.

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إذ قال عقب التصفيات: "نعم، أشعر بخيبة أمل كبيرة لأكون صريحًا. من الصعب تقبّل ما حدث، استيعابه، حيث أنّك لن تحصل كل يوم في حياتك على فرصة حصد قطب الانطلاق الأوّل في موناكو، كونني اليوم حظيت بالوتيرة لبلوغ ذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "ولكنّك حتى لم تحظ بفرصة المنافسة، بسبب الظروف التي شهدتها التصفيات. لذا بوسعكم تخيّل أن اليوم كان محبطًا للغاية بالنسبة لي".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن السرعة التي كانت لتكون عليها لفته الأخيرة، أصر ساينز على أنّه كان ليحصد قطب الانطلاق الأوّل، بالرُغم من خسارته الوقت خلف سيرجيو بيريز في بداية اللفة.

فقال: "حسنًا، فالبداية مع محاولتي الأولى خسرت عُشرين أو ثلاثة من الثانية في المقطع الأخير بالمقارنة مع أفضل لفاتي، لذلك علمت بأنّ دقيقة و10.2 ثانية أو 10.1 ثانية كانت ممكنة مع تطوّر حالة المسار. واجهت الكثير من الزحام في المحاولة الثانية مع بداية اللفة، وخسرت عُشر من الثانية مع تواجد بيريز عند المنعطف الأول".

وتابع: "لكنني كنت سريعًا جدًا، وكنت أحاول التعويض، وعلمت أني بوسعي تعويض كل هذا الوقت في المقطع الأخير، لكن وعند خروجي من المنعطف الـ 13 رأيت العلم الأصفر، وألغيت محاولتي. كنت أبني لتلك اللحظة طوال نهاية الأسبوع، وكانت لدي الوتيرة للتواجد على قطب الانطلاق الأول".

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في المقابل أوضح ساينز أنه غير غاضب من زميله إثر حادثته التي تسببت برفع العلم الأحمر الذي أوقف الحصة.

فقال: "لا يُمكنني أن أغضب من شارل. نحن جميعًا هنا على الحدود القُصوى، وجميعًا نضغط مع هذه السيارات بشكل لا يُمكنكم تخيّله. إنها أسرع سيارات في التاريخ، وتلك الأمور واردة الحدوث".

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فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل

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