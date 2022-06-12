ساينز: المجازفة الإضافيّة كلّفتني قطب الانطلاق الأوّل في باكو

بنى الإسباني وتيرته بشكلٍ تدريجي على مدار عطلة نهاية الأسبوع وعلم أنّ عليه المجازفة أكثر عندما يحين وقت التصفيات الحاسمة.

وكان الإسباني الأسرع بعد الطلعة الأولى، بالرغم من احتكاكه بشكلٍ طفيف بالجدار. لكن أثناء محاولته بشكلٍ مفرط للحصول على لفّة أخيرة مثاليّة فقد ارتكب خطأً وتراجع إلى المركز الرابع في النهاية خلف شارل لوكلير، وسيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن.

"ذلك محبطٌ، خاصة عندما ترى تحسّن حالة المسار في الطلعة الثانية في القسم الثالث من التصفيات، حيث تراجعت حرارة المسار وكان التماسك يتحسّن" قال ساينز عندما سُئل حول لفّته الأخيرة من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "ذلك ما يحدث عندما تسعى للبحث عن الحدّ الأقصى، ما يحدث عندما تختبر نفسك هناك. واجهت بعض اللحظات القريبة من الجدار في اللفّة الأولى، وربّما كنت أحاول الحصول على لفّة نظيفة ثانية، لكنّني ارتكبت خطأً".

وأكمل: "كلّفني ذلك بعض الشيء، لكنّني لا أزال ضمن المعركة، ولا أزال أحقّق التقدّم، ذلك إيجابي".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّ الأمر المهمّ هو أنّني كنت هناك، وأنا أحقّق التقدّم. وأعتقد بأنّنا ضمن المعركة غدًا، ولدينا فرصة جيّدة للتعافي".

وكان ساينز قد تأخّر خلف زميله لوكلير في جداول الأزمنة خلال حصص التجارب الحرّة قبل أن يُحقّق قفزة في القسم الثالث من التصفيات.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّني تركت بعض الهامش في حصص التجارب للتأكّد من فهمي للسيارة قبل دفعها إلى الحدود القصوى. بعد حوادث السباقات الماضية فقد قرّرت اتّباع هذه المقاربة".

وأكمل: "علمت أنّ عليّ المجازفة أكثر قليلًا في التصفيات، وحالما بدأت بالمجازفة فقد كنت ضمن المعركة مع شارل وريد بُل. أردت الحصول على المزيد في تلك اللفّة، ولم يكن هناك مزيد".

واختار ساينز إكمال طلعتين في القسم الثالث من دون الاستفادة من عامل السحب، وذلك بعد تقييمه لإيجابياته وسلبياته.

وقال: "كان ذلك قراري بصدق. كانت التصفيات بأكملها مستقرّة على صعيد التموضع على المسار وتحضير الإطارات".

وأردف: "لذا علمت أنّني أضيّع عُشرًا ونصفًا على الخطّ المستقيم بسبب ذلك، لكنّ تحضير الإطارات والهواء النقيّ في الأمام مهمّان كذلك، وكان هدفي التوجّه إلى الأمام والحصول على لفّات نظيفة".

واختتم بالقول: "لذا سنقوم بتحليل ذلك، وربّما كانت هناك قرارات أفضل، لكنّ الأمر يعود إلى الخطأ الذي ارتكبته وليس إلى موقعي على المسار".