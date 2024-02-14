ساينز المتفاجئ احتاج "أسابيعاً" لاستيعاب خبر ضم هاميلتون بديلاً عنه
قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه احتاج "أسابيعاً" لاستيعاب خبر ضم لويس هاميلتون مكانه ضمن صفوف القلعة الحمراء، معترفاً أنه كان أمراً مفاجئاً له.
بات الإسباني من دون مقعد للموسم المقبل بعد تأكيد انضمام هاميلتون إلى فيراري بديلاً عنه.
وقبيل إطلاق سيارة فيراري، اعترف ساينز أن الخبر لم يكن متوقعاً له وأنه احتاج وقتاً لاستيعابه.
فقال: "أعتقد أنه كان مفاجئاً للجميع في الفورمولا واحد. أعتقد أن الجميع تفاجأ مما حصل".
وأكمل: "من ناحيتي، علمت بالخبر قبل وقت قصير من الآخرين".
وأردف: "لكنني احتجت أسابيعاً لاستيعاب ما جرى، للتحضير والاستعداد لحدث الإطلاق، ولأول سباق في الموسم".
واسترسل: "ذلك منحني بعض الوقت لاستيعاب الخبر، واستخلاص استنتاجاتي والتركيز على موسم 2024. لقد تفاجأ الجميع بالخبر، وقد كان مفاجئاً لي كذلك".
بالمقابل، أوضح ساينز أنه تلقى الكثير من رسائل الدعم بعد الخبر.
فقال: "من الواضح أنها كانت أسابيع مليئة بالأخبار".
وأكمل: "بداية، تلقيت الكثير من رسائل الدعم والكثير من الرسائل اللطيفة. أود توجيه الشكر الكبير إلى عالم الفورمولا واحد وكذلك أصدقائي وعائلتي، فقد حصلت منهم على الدعم والتشجيع".
وكان ساينز قد عبّر عدة مرات بأنه يريد حسم مستقبله مع فيراري مبكراً، قبل أن يتلقى الخبر الصادم بخسارة مقعده لصالح هاميلتون، وبالتالي بات حراً من عقده للموسم المقبل.
لكن الإسباني لم يحدد أي توجه له في هذا الصدد، بل أكد أنه سيركز على موسمه الحالي مبدئياً.
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