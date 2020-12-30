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ساينز: الفورمولا واحد بحاجة لأن تصبح رياضة أكثر اعتمادية على السائقين في 2022

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ساينز: الفورمولا واحد بحاجة لأن تصبح رياضة أكثر اعتمادية على السائقين في 2022

يأمُل كارلوس ساينز أن ترتقي قوانين الفورمولا واحد لموسم 2022 للتوقعات وتُعيد مزيدًا من قوة الأداء في أيدي السائقين.

تتحضّر الفورمولا واحد لقوانين جديدة بالكامل في 2022، والتي تطمح من خلالها في أنّ تحسّن المقاتلات الجديدة مع التأثيرات الأرضية من التسابق عبر السماح للسيارات بملاحقة بعضها البعض عن قُرب أكثر.

وإلى جانب ذلك، فإنّ حزمة جديدة من القوانين المالية، والتي تتضمن سقفًا للنفقات وتوزيعًا أكثر تساويًا للجوائز المالية، ينبغي أن تساعد في غلق الفارق بين الفرق.

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وأوضح ساينز أن إحدى نقاط ضعف الفورمولا واحد الحالية تتمثّل في أنّ أداء السيارات متباعد للغاية، لذلك لا يبرُز تأثير موهبة السائق بشكل كامل على الأداء.

ولذلك يأمُل الإسباني أنّه عندما تدخل قوانين 2022 حيز التنفيذ، سيمسح ذلك للسائقين بشكل أكبر بإظهار مهاراتهم.

فقال: "ما أمُله هو أن تحظى الفورمولا واحد في المستقبل بتقارب أكبر في المنافسة، وذلك من أجل منح السائقين فرصة إحداث فارق أكبر في الأداء من خلال مهاراتهم".

وأضاف: "عندما تصل إلى الفورمولا واحد، سرعان ما تدرك أنه من الصعب للغاية أن تتفوق على سائق مع سيارة أسرع منك بثلاثة أعشار من الثانية، كونك كسائق تنافس على آخر عُشرين من الثانية مع زميلك. وذلك كان الوضع مع كل زملائي السابقين، إمّا أن تكون متقدمًا بعشرين من الثانية أو متأخرًا بعشرين من الثانية".

وتابع: "لكن وعندما يتقدم عليك أحدهم في التصفيات بفارق 1.5 ثانية، تعلم حينها أنك في الحقيقة لا تنافسه. أتمنى أن يكون بمقدورنا إغلاق ذلك الفارق. أعتقد بأنّ إدارة الفورمولا واحد، ليرتي وفيا قد قاموا بعمل جيّد للغاية مع قوانين 2022، وسيوفرون تلك الفرصة".

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واختتم: "لذلك آمُل أن يحدث ذلك، وأن تصبح الرياضة أكثر اعتمادية على العامل البشري فيما يتعلق بجانب القيادة، وأقل اعتمادية على الآلة. أرى بأنّ الفورمولا واحد بمقدورها أن تحظى بمنافسة أقرب بكثير، وكذلك متعة أكبر. وسيعزز ذلك من عدد المتابعين، وأعتقد بأن ذلك سيكون أفضل بالنسبة للجميع".

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