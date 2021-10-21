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ساينز: الشعور "المختلف تماماً" لسيارات 2022 لم يعد سراً بين سائقي الفورمولا واحد

قال كارلوس ساينز الابن سائق فيراري أن الشعور المختلف تماماً على متن سيارات 2022، لم يعد سراً، وذلك بالمقارنة مع السيارات الحالية.

ساينز: الشعور "المختلف تماماً" لسيارات 2022 لم يعد سراً بين سائقي الفورمولا واحد

ما زالت فرق البطولة تعمل على تصميم وبناء سياراتها الجديدة للموسم المقبل التي تتلاءم مع القوانين الثورية التي ستدخل حيز التنفيذ في 2022.

لكنها بالفعل بدأت بإجراء عمليات محاكاة للنماذج المستقبلية. 

وكان لاندو نوريس سائق مكلارين قد لفت الأنظار مؤخراً حين صرّح أن انطباعه الأول عن السيارات الجديدة "لم يكن جيداً".

وأكمل ساينز الكثير من التجارب لسيارة 2022 على جهاز محاكاة الفريق في مارانيللو، حيث أوضح أن نوريس ليس السائق الوحيد الذي يشعر بذلك الشعور حيال السيارات الجديدة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يتشارك نفس الرأي مع نوريس، أجاب الإسباني: "هذا هو سؤال المليون".

وأكمل: "نعلم كيفية الشعور خلف مقود سيارتنا، ونحاول أن نستشفّ آراء السائقين الآخرين حيال سياراتهم كذلك!".

وتابع: "أعتقد أن الاتجاه العام السائد حالياً بين السائقين هو: ’واو! هذه سيارات مختلفة للغاية وبعيدة تماماً عما اعتدنا عليه وعن السيارات الحالية’".

وتعمل قوانين 2022 على خفض اعتماد السيارات على الارتكازية مقابل الاعتماد بشكل أكبر على التأثيرات الأرضية.

وهذا يعني كيفية استجابة السيارة خاصة ضمن المنعطفات، وبالتالي فإن شعور السائق سيختلف بشكل كبير مقارنة بالسيارات الحالية.

"سيكون ذلك تغييراً كبيراً وربما بدأنا نحن كسائقين، نتقبل فكرة التغيير الكبير القادم" قال ساينز.

واسترسل: "الشائعات الحالية بدأت بالفعل تسير بهذا الاتجاه: من دون أن نقول لكم أي شيء فعلياً عن السيارات، لأنني غير قادر على التكلم عن المسألة".

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بالمقابل، أوضح ساينز أنه كان يعمل على جهاز المحاكاة لسيارة 2022 منذ بداية العام، مشيراً أن فيراري ترمي بكامل ثقلها وراء هذا المشروع.

فقال: "لقد كنت أجري التجارب منذ يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط. وكذلك بعد تجارب بيريللي مع الإطارات، قمنا بدراسة نموذج الإطارات مع سيارتنا".

وأكمل: "هناك الكثير من العمل على مشروع 2022، المصنع بأكمله يعمل بالطاقة القصوى. فيراري ترى في ذلك فرصة جيدة".

وتابع: "هل سنكون قادرين على إحراز الانتصارات؟ إنه سؤال مختلف. لكن الإرادة والعمل متواجدان بشكل تأكيد".

واختتم: "من الواضح أنّ رأي السائقين مختلف حيال السيارات الجديدة، خاصة وأنني جربتها عدة مرات على جهاز المحاكاة حتى الآن".

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