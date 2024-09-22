ساينز: السيارة متضررة كثيراً ولا أدري ما يمكننا فعله

تعرض الإسباني لحادثة محبطة للغاية خلال القسم الثالث من تصفيات سنغافورة في المنعطف 19 أضرت بالسيارة كثيراً.

وبعد الحادثة، توقفت الحصة بسبب رفع العلم الأحمر واستخراج السيارة، حيث تأهل ساينز عاشراً نتيجة لذلك.

وعلى حلبة بدت فيها فيراري تنافسية للغاية، فإن الحادثة مثّلت ضربة كبيرة للحصان الجامح، خاصة وأن زميله شارل لوكلير تأهل تاسعاً بسبب شطب زمن لفته السريعة.

وتعليقاً على ما جرى، قال ساينز: "كان عليّ ترك الكثير من السيارات تمرّ كي أحصل على لفة سريعة، لكن إطاراتي كانت أبرد كثيراً مما توقعت".

وأكمل: "أخطأت في تقدير التماسك على المطبّ ضمن المنعطف. ذلك خطئي بالكامل".

بالمقابل، أوضح ساينز أنه لم يكن مسروراً بشكل عام من تأدية السيارة.

فقال: "كانت هذه الجولة تحدياً كبيراً بالنسبة لي. قدمتُ بضع لفات جيدة لكن بشكل عام لم تكن التأدية ثابتة على الإطلاق. واجهت مشاكل في المكابح يوم أمس ما منعني من التحضير بشكل جيد للتصفيات".

وأكمل: "المسألة بأكملها تتعلق بالثقة، إكمال لفات مثالية من التجارب الحرة الأولى حتى القسم الثالث من التصفيات، وهذا ما لم يحصل".

واسترسل: "لم نجد الإيقاع المطلوب يوم أمس، واليوم كان صعباً جداً خاصة لناحية إيصال الإطارات والمكابح لنافذة العمل الصحيحة".

واختتم: "لا أعلم ما سيحصل في السباق. بصراحة، تبدو السيارة متضررة كثيراً، ولا أعلم ما يمكننا فعله. على أمل إيجاد إيقاع جيد مثل باكو كي نُظهر سرعة جيدة".