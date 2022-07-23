ساينز: السرعة القصوى هي "الدواء الأفضل" للتقدّم من الخلف في سباق فرنسا
اعترف كارلوس ساينز الإبن بأنّه قد يكون من الأصعب عليه التقدّم في الترتيب في سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد بالمقارنة مع توقّعه فريقه فيراري.
قال الإسباني أنّ كسب المزيد من السرعة على الخطوط المستقيمة سيكون "الدواء الأفضل" لمساعدته على التجاوز.
ويتّجه الإسباني حاليًا للتراجع 10 مراكز من مكان تأهّله لقاء حصوله على وحدة تحكّمٍ إلكتروني أمسٍ الجمعة، ومن المتوقّع أن أن يحصل على المزيد من مكوّنات وحدة الطاقة الجديدة قبل التجارب الثالثة صباح السبت.
واختارت فيراري تلقي العقوبة في فرنسا بالنظر إلى صعوبة التجاوز في الجولة المقبلة في المجر، لكنّ ساينز اكتشف أمسٍ الجمعة أنّ التجاوز ليس سهلًا كذلك على حلبة بول ريكار.
وقال الإسباني: "حاولت تجاوز سيارات أخرى في بعض المناسبات، لأنّني أعلم بأنّني سأحتاج لإتمام الكثير من التجاوزات".
وأردف: "عليّ القول بأنّ ذلك كان أصعب ممّا توقّعنا، وذلك بسبب الرياح الخلفيّة بالأساس على الخطّ المستقيم الخلفي. ويبدو أنّ ذلك يُخفّف من تأثير عامل السحب ونظام دي آر اس".
وأكمل: "لكن ليست لديّ خيارات أخرى، أحتاج لإيجاد طريقة للتجاوز وأفضل دواء لذلك هو أن نكون أسرع قليلًا من الآن يوم الأحد".
وتابع: "سنرى عندما يكون الجميع بأعلى إعدادات المحرّك وإن كانت لدينا سرعة قصوى أعلى للتجاوز. آمل ذلك، لأنّني أحتاج لتعويض الكثير من المراكز".
وعندما سُئل إن كان بالفعل سيتراجع إلى آخر الترتيب، أجاب: "سنرى... أعني أنّني تلقيت بالفعل عقوبة 10 مراكز، لذا يُمكنكم توقّع ما هو قادم".
وكان ساينز، الذي تصدّر مجريات الجمعة، متشجّعًا بالأداء العام للسيارة، حيث قال: "كان يوم جمعة إيجابي بالتأكيد، لم نحصل على الكثير من اللفّات بكميّة وقود منخفضة في النهاية، لكنّ كلّ لفّة أكملتها كانت تنافسيّة".
وأردف: "يُظهر ذلك الخطوات التي نُحقّقها تسير في الوجهة الصحيحة، ركّزنا أكثر على المسافات الطويلة لأنّني لن أكون ضمن دائرة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل".
كما أشار إلى أنّ تآكل الإطارات سيلعب دورًا جوهريًا بالنظر إلى الأجواء الحارة: "الأجواء حارة جدًا هذا العام ونرى في كلّ مرّة تزايدًا كبيرًا في تآكل الإطارات، أعتقد بأنّ تآكل هذه الإطارات أعلى ممّا شاهدناه في السابق هنا على حلبة بول ريكار".
وأكمل: "أمامنا عملٌ للقيام به. كان ماكس فيرشتابن سريعًا جدًا على إطارات ميديوم، وكنت سريعًا في البداية ومن ثمّ أصبحت أبطأ قرب النهاية، لذا حاولت أن تُترجم سرعتي على اللفّات القصيرة إلى سرعة على المسافات الطويلة".
كما كان زميله شارل لوكلير متفائلًا حيال السيارة، لكنّه اعترف بأنّ الفريق ليس متأكّدًا من الإمكانيّات الحقيقيّة لريد بُل.
وقال في هذا الصدد: "لا يزال أمامنا بعض العمل على السيارة للغد. من الصعب للغاية فهم الوضع، لأنّني شعرت بأنّ ريد بُل تقوم ببرنامج مختلفٍ جدًا عنّا. لكن بالتركيز على أنفسنا فإنّنا نشعر بأنّنا في وضع جيّد. لذا أجل نحتاج لجمع كلّ شيء معًا والسيارة تتمتّع بالوتيرة".
وأكمل: "بدا ماكس سريعًا على وجه الخصوص بكميّة وقود عالية، لذا لا أعلم قدر الوقود الذي كانوا يستخدمونه. هناك علامة استفهام. سنرى غدًا. السيارة تتمتّع بالوتيرة، ونحتاج للتركيز على أنفسنا، ولو حصلنا على عطلة نهاية أسبوعٍ مثاليّة، فإنّنا سننافس على الفوز".
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