ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023
عبّر كارلوس ساينز سائق فيراري عن إحباطه من آخر سباقين له في موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد، واصفاً إياهما "باللطخة السوداء"، حيث فشلت فيراري في التفوق على مرسيدس ضمن معركة الوصافة ضمن ترتيب بطولة المصنعين.
تعرض الإسباني في جولة لاس فيغاس إلى حادثة تضررت فيها سيارته بشكل كبير وذلك عقب ارتطامه بغطاء تصريف على المسار، ولم ينجح سوى بإحراز المركز السادس في يوم شهد منافسة زميله شارل لوكلير على الفوز.
وفي جولة أبوظبي الختامية، فشل في التأهل من القسم الأول للتصفيات، لينطلق من المركز 16 في السباق، وطبّقت فيراري معه مغامرة استراتيجية شهدت استعمال إطارات هارد مرتين متتاليتين، على أمل دخول سيارة الأمان لإجراء وقفة ثالثة مجانية.
لكن هذا لم يحصل، وبالتالي اضطر لدخول منصة الصيانة للانتقال إلى إطارات ميديوم في اللفة ما قبل الأخيرة. وفشل بالتالي في تسجيل النقاط.
وحقق الإسباني المركز السابع ضمن ترتيب بطولة السائقين بفارق 6 نقاط فقط عن المركز الرابع الذي كان يحتله قبل سباق أبوظبي.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه كان موسماً جيداً بالنسبة لي. أعتقد أننا امتلكنا وتيرة أكثر ثباتاً، وتحسّنّا أكثر".
وأكمل: "لست مسروراً من آخر سباقين. لقد كانا بمثابة لطخة سوداء في موسمي الذي أعتقد أنني قدمت فيه أداء أقوى بكثير من السابق".
وأردف: "لكن سار كل شيء بشكل خاطئ معي في آخر سباقين مع الكثير من الدراما. لكن هذا هو واقع الحال. في بعض الأحيان تحصل مثل هذه الأمور".
وأضاف: "عادة أقدم أقوى ما لدي في نهاية الموسم، لكن في هذا الموسم ولسبب ما، لم يحصل ذلك. حان وقت الجلوس ومراجعة ما حصل وما يمكن تحسينه للعودة بقوة".
بالمقابل، اعترف ساينز بأن خسارة فريقه للمركز الثاني في مواجهة مرسيدس بفارق 3 نقاط فقط، أمر محبط.
فقال: "بصراحة، كان ذلك محبطاً جداً، لست مسروراً بالطبع، نظراً لمدى اقترابنا منهم في النهاية".
وأكمل: "لكن علينا الجلوس وإجراء التحليلات حيال ما كان بوسعنا تحسينه، لأنه من الواضح أن الوتيرة والشعور خلف السيارة كذلك، لم يكونا جيدين".
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