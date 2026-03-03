تُطبق تغييرات كبيرة في الفورمولا 1 لموسم 2026، سواء من ناحية هيكل السيارة أو المحرك.

وتلعب القوانين التقنية الجديدة دوراً رئيسياً في ظهور السيارات بشكل وطابع مختلفين بشكل واضح مقارنة بعام 2025.

وجاء التحول الأبرز في وحدات الطاقة. إذ تأتي طاقة محركات الجيل الجديد الآن من 50 في المئة من الاحتراق الداخلي و50 في المئة طاقة كهربائية.

ويمثل ذلك تغييراً كبيراً مقارنة بالتوزيع السابق لعام 2025، والذي يبلغ نحو 80 في المئة احتراق داخلي و20 في المئة كهربائي.

كما توجد ابتكارات مهمة على صعيد الانسيابية. فقد تم استبدال نظام "دي آر أس"، المستخدم منذ سنوات عديدة، بنظام الانسيابية النشطة الذي يمكن تشغيله في كل من القسمين الأمامي والخلفي للسيارة.

ويحمل هذا التغيير إمكانية التأثير الجذري على خصائص الأداء في الخطوط المستقيمة والمنعطفات.

وبعد اختبارات ما قبل الموسم في برشلونة والبحرين، ظهرت آراء متباينة بشأن القوانين، حيث عبّر بعض السائقين عن انتقاداتهم بشكل أكثر صراحة.

كارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

السائق الإسباني، الذي غاب عن اختبارات ويليامز في برشلونة، حصل على فرصة لتجربة سيارة الجيل الجديد لأول مرة في البحرين.

وبعد إكمال ستة أيام في البحرين، يرى الإسباني أن الإجماع بين السائقين أصبح واضحاً، ووضح مسألة الإقناع بهذه الكلمات:

حيث قال: "نتفق جميعاً على أن القوانين الجديدة لا تزال بحاجة إلى أن تثبت نفسها لنا لتُظهر أنها مناسبة للفورمولا 1. وبالطبع، فإن معظمنا يتعامل معها بحذر".

وأكمل: "مع ذلك، إذا كان لا بد من التغيير، فأعتقد أنه يجب أن يأتي من داخل الرياضة نفسها. ففي النهاية، هذه هي حياتنا وأكبر شغف لدينا. لذلك، يجب أن نتبنى نهجاً بنّاءً لا هدّاماً تجاه رياضتنا".

كما علّق ساينز على أداء فريقه، إذ على الرغم من الأداء غير المستقر خلال الاختبارات وبداية الموسم البطيئة نسبياً، فإنه يعتقد أن ويليامز ستتحسن على مدار العام.

وبعد أن حقق منصتين في موسمه الأول مع الفريق عام 2025، يدرك ساينز أنهم سيبدؤون موسم 2026 من منتصف الترتيب.

وعند سؤاله عن الموقع المحتمل لويليامز في الترتيب، أجاب:

"لسنا حالياً في مقدمة فرق الوسط. هذا لا يعني أننا لا نستطيع الوصول إلى هناك. من الممكن أن نصل إلى ذلك في مرحلة ما خلال الموسم".

من ناحية أخرى، تشير تقارير أيضاً إلى أن ويليامز تُحضّر تحديثات لسيارتها FW48 قبل الجولة الافتتاحية في ملبورن. ويُعتقد أن هذه التحديثات قد تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الفريق.