ساينز: السائقون سيكونون على حافة الانهيار مع نهاية السباق الأوّل بسبب ضغط العُنق

مع إلغاء أو تأجيل سباقات الفورمولا واحد حتّى يوليو/تموز المُقبل على أقل تقدير، فإنّ السائقين سيواجهون خمسة أشهر على الأقل من دون أن يتواجدوا خلف مقود سيارة سباقات.

وبينما يواصل جميع السائقين تدريباتهم البدنية في المنزل للحفاظ على لياقتهم لحين عودة السباقات، لكنّ ساينز قال بأنّه لا يوجد تدريب بوسعه تجهيزهم لما تفرضه سيارة الفورمولا واحد على أعناقهم خلال السباقات.

"متطلبات السيارة خلال السباق تؤثر عليك كثيرًا، ولا سيّما على العُنق. مهما كان مقدار التدريبات التي تقوم بها، من المستحيل أن تولّد قوى الجاذبية التي تتعرض لها على متن سيارة فورمولا واحد" قال ساينز.

وأضاف: "الحلبة التي سيتمّ اختيارها للسباق الأوّل سيكون لها تأثير كبير على قدر المعاناة الذي سيواجه السائقين بعد كل تلك الأشهر من دون قيادة أو تدريب للرقبة. سيكون ذلك تحديًا كبيرًا لهم".

وتابع: "الآن يبدو بأنّ السباق الأوّل قد يكون في النمسا، والتي لا تُعد من أصعب الحلبات، لكنّنا سنعاني على المنعطفات السريعة. أمّا إذا كان السباق الآوّل في المجر أو سنغافورة، فيُمكنني أن أضمن لكم أنّ العديد من السائقين سيُنهون السباق وهم على حافة الانهيار".

وأكمل: "لا يُمكن للناس تخيّل الضغط الذي يتعرض له الجسد خلال السباق، الطريقة الوحيدة لتكون جاهزًا ولائقًا لقيادة سيارة فورمولا واحد هي عبر قيادة سيارة فورمولا واحد".

في المقابل، أصرّ الإسباني سائق مكلارين على أنّه وبمجرد عودة السباقات، ستكون الفورمولا واحد بحاجة إلى ضمان أن تتخذ كل إجراءات السلامة الضرورية للعاملين بها ومواطني الدول التي تزورها.

فقال: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد والفرق سيكونون بحاجة للحرص التام في كيفية سفر الطواقم. إذ لا يُمكنهم نقلنا من مكان لآخر من دون مزيد من الإجراءات الاحترازية المنطقية للجميع، أولئك الذين يسافرون مع الفورمولا واحد ومن يتواجدون في الدول التي نزورها".

واختتم: "أود العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن، لكن ليس بأيّ ثمن. السائقون في تواصل هذه الأيام مع فيا وإدراة الفورمولا واحد بشكل أساسي عبر جمعية سائقي الجائزة الكبرى. لم يتمّ اتخاذ أيّة قرارات بعد".

واختتم: "لكنني أعلم بأنّه يتم تقييم العديد من الأفكار لتطبيقها عند عودة السباقات".