ساينز: الزحام في لفّة خروجي كلّفني الفوز في موناكو

في ظلّ استحالة التجاوز فإنّ السباق تحدّد عبر توقيت توقّف المتصدّرين للانتقال إلى إطارات الطقس الجاف.

وباغت ذلك الانتقال فيراري، حيث كان شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل والمتصدّر السابق غاضبًا حيال موعدي توقّفيه السيّئين ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الرابع خلف ساينز وثنائيّ ريد بُل.

في الأثناء كان ساينز لا يزال يتمتّع بفرصة للفوز بالسباق، لكن بعد إجرائه لتوقّفه الأوّل في اللفّة الـ 21 للانتقال مباشرة إلى إطارات الطقس الجاف. وكان ذلك ليمنحه فرصه البقاء أمام بيريز الذي أجرى توقّفًا ثانيًا للانتقال إلى إطارات "هارد" بعد ذلك بلفّة مع جفاف الحلبة.

وقال سائق فيراري: "شعرت بأنّنا فعلنا كلّ ما في وسعنا فعله. حافظنا على صبرنا على إطارات فول ويت، اتّخذنا القرار الصحيح بالانتقال مباشرة إلى إطارات الطقس الجاف، لكنّ لفّة خروجي كانت مروّعة بعد أن علقت خلف سيارة متأخّرة بلفّة وذلك كلّفني الفوز اليوم".

وأضاف: "يُمكنكم تفهّم الإحباط لأنّه من خلال لفّة خروج نظيفة لضمن لي ذلك الفوز بالسباق اليوم، لكن هكذا تسير الأمور في هذه الرياضة أحيانًا".

وفي حين قرّرت أغلب الفرق الانتقال إلى إطارات "انترميديت" قبل الانتقال إلى الإطارات الملساء، رفض ساينز قرار فيراري وقرّر الانتقال مباشرة إلى إطارات الطقس الجاف.

وقال ساينز أنّه أدرك مبكّرًا خلال الفترة الأولى أنّ تفادي إطارات "انترميديت" سيمنحه أفضل فرصة للتقدّم إلى الأمام.

وقال حيال ذلك: "علمت ذلك في منتصف الفترة الأولى. بدأت برؤية خطٍ جاف وبدأت بإدراك أنّنا سننتقل مباشرة إلى الإطارات الملساء".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا اتّخذنا القرار الصائب كوننا كنّا في صدارة السباق. من الواضح أنّ إطارات هارد ليست سهلة في لفّة الخروج، لكنّني أكملت قرابة 12 منعطفًا خلف سيارة متأخّرة، وهو ما كلّفني عدّة ثوانٍ والفوز بالسباق".

وأردف: "لن أتذمّر كثيرًا. لم يُحالف الحظّ تشيكو في جدّة، لكنّه قدّم سباقًا رائعًا اليوم وكان محظوظًا، سيُحالفني الحظًا يومًا أو آخر".