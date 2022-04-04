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 ساينز: الدروس في المملكة العربية السعودية ضرورية لفهم معاناتي مع سيارة فيراري

يرى كارلوس ساينز أن الدروس المستقاة من جائزة المملكة العربية السعودية ستساعده على تحقيق فهم أكبر لسبب معاناته مع سيارة فريقه فيراري الجديدة لموسم 2022 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
 ساينز: الدروس في المملكة العربية السعودية ضرورية لفهم معاناتي مع سيارة فيراري

بدأ ساينز موسمه بتحقيق منصتي تتويج متتاليتين، حيث أكمل السباق الافتتاحي في البحرين خلف زميله شارل لوكلير الذي أحرز الفوز، قبل أن يحقق المركز الثالث في سباق جدة، كما وصف سباق البحرين بأنه "الأصعب له على الإطلاق" مع فيراري.

وكان الإسباني متردداً في الإشارة إلى سبب معاناته مع السيارة الجديدة، لكنه أوضح بأنّ القيادة على حلبة جدة مرتين خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، كانت أساسية له في فهم النواحي المختلفة للسيارة مقارنة بالعام الماضي.

فقال: "خضتُ هنا أحد أفضل تجاربي للتعلم في الموسم على حلبة قدتُ عليها منذ 100 يوم تقريباً على متن سيارة أثقُ فيها بشكل كامل".

وأكمل: "كنت ضعيفاً جداً في التصفيات والسباق. كنت أعلم تماماً ما يمكنني توقعه من السيارة وما تستطيع منحه لي".

وأردف: "بعد 100 يوم، عدتُ إلى الحلبة، وفي المنعطفات التي كنتُ قوياً جداً فيها العام الماضي، كنتُ أعاني هذا الموسم، ولم أكن أقود السيارة كما يجب".

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وتابع: "علاوة على أن السيارة لم تكن تمنحني الشعور الذي أحتاجه للقيادة. هذه التركيبة من عدة عوامل هي ما كنت أركز عليه. أعتقد أنني حققت تقدماً إلى الأمام في الاتجاه الصحيح".

واسترسل: "لكن لا بد من القول بأن ذلك ألقى بعض الضوء على نواحٍ معينة في منعطفين أو ثلاثة، كنت أشعر خلالها بالثقة - العام الماضي - بعكس ما شعرتُ به هذا العام. ذلك منحني بيانات تشير لما يجب عليّ العمل عليه كي أتحسن".

وبالرغم من أنه يعاني ليفهم سيارة فيراري الجديدة بشكل كامل، لكن ساينز يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين بفارق 12 نقطة خلف زميله لوكلير وسبع نقاط أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

يشار إلى أن الإسباني تأهل ثالثاً في جولتي البحرين والسعودية، وبفارق لم يتجاوز عُشري الثانية في التصفيات خلف صاحب قطب الانطلاق الأول.

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