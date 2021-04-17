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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري

شعر كارلوس ساينز بخيبة أمل إثر خروجه من القسم الثاني لتصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، قائلًا بأنّ تلك النتيجة "كشفت" تأثير افتقاره لأميال التجارب مع فيراري.

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري

خسر ساينز بفارق ضئيل فرصة التواجد ضمن العشرة الأوائل في التصفيات، وذلك بعد معركة متقاربة على حلبة إيمولا، ليتأهل في المركز الـ 11.

وقد شعر الإسباني بالإحباط إثر خروجه من القسم الثاني بفارق 6 أجزاء بالمئة من الثانية عن التواجد في القسم الثالث، إلى جانب تواجده على بُعد أقل من نصف ثانية عن الزمن الأسرع الإجمالي في الحصة.

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هذا ووصف ساينز اليوم "بالسيء"، لكنه يشعر بأنه أظهر أنه ما يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل التأقلم بشكل كامل مع فيراري وذلك بعد يوم ونصف فقط من التجارب الشتوية وجولة وحيدة على متن سيارة "اس.اف21".

فقال: "شعرت بصراحة بأنني كنت سريعًا طوال نهاية الأسبوع، لكن دومًا ما واجهتني صعوبة في إكمال لفة مثالية، والتصفيات كشفت ذلك".

وأضاف: "لم أتمكن من قطع المنعطفات على النحو الجيّد خلال اللفة. على الرُغم من شعوري بالسرعة في المنعطفات التي تمكنت من اجتيازها بشكل جيّد".

وتابع: "أنا محبط جدًا، كوني أعلم أنه كان بمقدوري تسجيل زمن سريع كافٍ إذا ما قمت بعمل جيّد. كنت أعلم أن بمقدوري العبور إلى القسم الثالث. لكن في ذات الوقت، أعتقد بأن هذه الحلبة كشفتنا بعض الشيء فيما يتعلق بأنني ما أزل أفتقر إلى بعض الأميال مع السيارة، بعض الفهم للسيارة لمعرفة ما يمكن توقعه وكيفية استخراج الأداء الأقصى منها".

ويشعر ساينز أنه كان بمقدوره كسب بضعة أعشار من الثانية خلال لفته الأخيرة في القسم الثاني والتي كانت لتمنحه بأريحية بطاقة المرور إلى القسم الأخير، ما يبرهن على مدى قرب المنافسة هذا العام.

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فقال: "المنافسة قريبة للغاية، وكل عشر من الثانية له قيمته. لكنني أعلم بأنني اليوم أضعت عُشرين من الثانية أو ثلاثة، من خلال مشاكل توازم الكبح لديّ، وعدم تمكني من بلوغ التوازم اللازم في كل منعطف".

واختتم: "لكن في ذات الوقت، فقد قطعت عدد قليل للغاية من اللفات على هذه السيارة في وقت مبكر من الموسم، وما أزال بحاجة لتعلم المزيد ومحاولة التحسّن".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
قائمة السائقين كارلوس ساينز الإبن
قائمة الفرق سكوديريا فيراري

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