ساينز: التهديد الذي تشكله سرعة رينو واضح في سبا

سجل ريكاردو ثاني أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية، ما دفع ساينز للتصريح بأن حلبة سبا-فرانكورشان تناسب سيارة رينو أكثر من مكلارين.

فقال الإسباني الذي أحرز المركز التاسع خلال التجارب الحرة يوم الجمعة: "إنها حلبة صعبة للغاية، كما أن السيارة تتصرف بشكل مختلف ضمن إعدادات ارتكازية منخفضة".

وأكمل: "يمكن أن نرى تغيّر بعض الأمور: رينو تبدو سريعة جداً مع أداء جيد للغاية".

وتابع: "بصراحة، نحن مسرورون من أدائنا اليوم. لكن نعم، تهديد سرعة كل من رينو وريسينغ بوينت واضح حالياً".

وبالرغم من أن رينو عانت من الصعوبات خلال السباق الماضي في إسبانيا، لكن ساينز يعتقد أنّ سيارة المصنّع الفرنسي لطالما كانت قوية على الحلبات ذات الارتكازية المنخفضة.

فقال: "لست متفاجئاً على الإطلاق، لأنهم في العام الماضي، هنا وفي مونزا، كانوا سريعين للغاية".

وأكمل: "لذا، ضمن إعدادات الارتكازية المنخفضة، يبدو أن سيارتهم تعمل بشكل جيد، جداً. هذا أمر كنا نتوقعه هنا، وسيكونون خصماً قوياً جداً".

وتابع: "لذا علينا مواصلة التركيز على عملنا وإيجاد سبب عدم تقديم سيارتنا لأداء جيد مع مستويات الارتكازية المنخفضة. لكن وبشكل عام، كنا ضمن المراكز العشرة الأولى، لذا لن أتذمر كثيراً".

من جهته، يرى لاندو نوريس زميله ضمن صفوف الفريق، أن سرعة رينو الأعلى من مكلارين ضمن المنعطفات البطيئة كانت عاملاً مهماً في سبا.

فقال: "أعتقد أن سيارتهم جيدة جداً ضمن المنعطفات البطيئة التي نعاني معها نحن كثيراً، خاصة ضمن إعدادات الارتكازية المنخفضة هنا في سبا".

وأكمل: "لن أقول أننا تفاجأنا. لطالما كان ريكاردو سريعاً خلال التجارب الحرة الثانية التي عادة ما يسجل خلالها لفاتٍ سريعة للغاية. أعتقد أن أمامنا المزيد من العمل".

واختتم: "لكنني ارتكبت بعض الأخطاء ما كان ليقرّب من مركزي أكثر. لذا أعتقد أنه كان من الممكن مجاراته. لكن من الواضح أن رينو ما زالت سريعة جداً".