ساينز: التغييرات في تنافسية السائقين قد تكون مرتبطة بعصر قوانين الفورمولا 1

طرح كارلوس ساينز نظرية مفادها أن مستويات تنافسية سائقي الفورمولا 1 والتذبذب في أدائهم تحددها التغييرات في القوانين.

وشهدت الفورمولا 1 أكبر إعادة صياغة لقوانينها في الشتاء الماضي، مع تغييرات طالت كلاً من الهيكل والمحرك، ما نقل سباقات الجائزة الكبرى من سيارات تعتمد على التأثير الأرضي إلى سيارات ذات ديناميكا هوائية نشطة، مع توازن بنسبة 50/50 بين الطاقة الناتجة عن الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية.

وفرضت هذه التغييرات تحدياً جديداً تماماً على السائقين، الذين اضطروا إلى التأقلم مع خصائص سيارات مختلفة، إلى جانب إدارة وحدات طاقة تختلف بشكل كبير عن تلك التي كانت مستخدمة في الحقبة السابقة للسيارات بين عامي 2022 و2025.

ويرى ساينز أن هذا الانتقال تسبب في التغيّر الكبير في تنافسية السائقين الذي شهدته البطولة في 2026.

وقال ساينز في مقابلة حصرية: "لنبدأ بأمر واحد: كان من المثير للإعجاب أن نرى مدى تغير ميزان الأداء بين زملاء الفريق. ليس فقط بين أنتونيللي وراسل، وإنما أيضاً بين هاميلتون ولوكلير، ومع عدم هيمنة فيرستابن بالقدر نفسه على حجار".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك كان درساً للجميع. لقد تأكدنا من أنه عندما يتغير المفهوم الأساسي للسيارة، يمكن أن تتغير الصورة التنافسية أيضاً".

وأردف: "لطالما آمنت بهذا الأمر: قد تكون السيارة مناسبة لك بشكل هائل، أو قد تكون بعيدة تماماً عما تريده، لكن عاجلاً أم آجلاً عليك أن تتأقلم. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن في النهاية عليك أن تجد طريقة للتعامل معها".

ثمّ تابع: "لطالما اعتقدت أن العديد من النتائج في الفورمولا 1 تأثرت أيضاً بمزيج من وجودك في المكان المناسب في الوقت المناسب. ولطالما آمنت لسنوات بأن هناك سيارات تناسب أسلوب قيادتك ببساطة منذ اللفات الأولى."

وتوسع ساينز في شرح فكرته، معترفاً بأن سيارات حقبة التأثير الأرضي لم تكن تناسب أسلوب قيادته المفضل، وأنه اضطر إلى تعلم كيفية التأقلم معها لاستخراج أفضل أداء ممكن منها.

وأوضح: "حدث ذلك عندما دخلت قوانين التأثير الأرضي حيز التنفيذ. منذ عام 2022 وعلى مدار أربع سنوات، لم أتمكن قط من قيادة السيارة بأسلوبي الطبيعي".

وأردف: "تأقلمت معها وتمكنت رغم ذلك من تحقيق بعض النتائج الجيدة، لكنني ما زلت مقتنعاً بأن كارلوس الذي قاد خلال حقبة التأثير الأرضي لم يكن هو نفسه كارلوس الذي قاد سيارات 2021 و2020 أو 2019".

وأكمل: "أنا لا أقول إنني كنت بطيئاً مع سيارات التأثير الأرضي. أعتقد أنني خضت بعض السباقات الجيدة جداً خلال تلك الفترة، سواء مع فيراري أو ويليامز، لكنني كنت دائماً مضطراً إلى التأقلم مع شيء لم يكن يأتي إليّ بشكل طبيعي".

ثمّ تابع: "كان عليّ أن أبذل جهداً أكبر في التعامل معه، وأعتقد أن الأمر كان مماثلاً بالنسبة إلى سائقين آخرين أيضاً."

ورأى الفائز بأربعة سباقات في الجائزة الكبرى أن تغيير الفرق له تأثير مماثل، لكنه لم يكن بالضرورة عيباً عندما يتعلق الأمر بتعلم التأقلم مع سيارة أو فريق جديد، مقارنة بزميل في الفريق معتاد بالفعل على السيارة.

وقال ساينز: "في الاختبار الأخير للموسم في أبوظبي في ديسمبر 2018، قدت سيارتهم (مكلارين) للمرة الأولى، وشعرت فوراً بأنها تقاد بالطريقة التي تتوافق تماماً مع ما أحب".

وأضاف: "أعتقد أنه خلال عاميّ مع مكلارين رأيتم أفضل نسخة مني، رغم أنني أحببت أيضاً تورو روسو. كنت أحب رينو بدرجة أقل قليلاً، بينما أحببت فيراري 2021 فوراً، وأعتقد أنني قدمت دائماً أداءً جيداً جداً في تلك السيارة".

ثمّ تابع: "بعد ذلك، ومع وصول قوانين التأثير الأرضي، أصبحت الأمور أكثر صعوبة، لكنني هذا العام بدأت أستمتع بالقيادة مجدداً".

وأردف: "في النهاية، لا أعتقد أن أي فريق يمكنه تصميم سيارة خصيصاً لتناسب أسلوب قيادتك. أحياناً تحظى ببساطة بمزيج موفق، وعندما يحدث ذلك تشعر بأنك لا تُقهر. تشعر بأن هذه السيارة صُنعت من أجلك".