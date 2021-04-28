ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات

على غرار السائقين الآخرين الذين انتقلوا إلى فرق جديدة لموسم 2021، عانى ساينز من أجل مُجاراة زميله بينما يحاول التأقلم مع البيئة الجديدة المحيطة به، كما أنّ الافتقار للتجارب الشتوية الكافية لم يساعد في ذلك.

كما اكتفى الإسباني على حلبة إيمولا بالتأهّل في المركز الـ 11، في حين انطلق لوكلير رابعًا. مع ذلك، أوضح ساينز أن أسرع مقاطعه الفردية كانت على ذات المستوى مع لوكلير، وأنها مسألة لفة كاملة مثالية قبل أن يُضاهي وتيرة المونغاسكي.

فقال: "أعلم أنه خبير في التصفيات، وتحديدًا على متن سيارة فيراري التي يشعر معها براحة كبيرة ويعلم تمامًا ما يمكن توقّعه منها عندما يتعلق الأمر بأجواء التماسك العالي في القسمين الثاني والثالث من التصفيات. إنه سائق جيّد جدًا".

وتابع: "لكن في ذات الوقت، إذا ما كان هنالك أمر رأيته خلال أول سباقين من الموسم، فهو أنني لست أبطأ منه في أي من المنعطفات في الحقيقة. لذلك أعلم أنه وإذا ما أتقنت لفة كاملة، بوسعي التواجد على ذات المستوى معه".

وأضاف: "إنها الآن مسألة تركيز على كيفية إتقان تلك اللفات، وما يقوم به، وما بمقدوري القيام به من أجل التحسّن في إتقانها. أو ربما أنا بحاجة فقط إلى المزيد من الوقت واكتساب خبرة أكبر. لذلك دعونا نرى ما سيحدث، لكنني متشجّع بما رأيته من البيانات، والأمر بالنسبة لي مسألة وقت".

في المقابل، قال ساينز أن واجه تحديًا في معرفة أين ويضع السيارة على الحفف الجانبية في إيمولا.

"ربما كان لطريقة الصعود على الحفف الجانبية تأثير كذلك، ومعرفة كيف ستستجيب السيارة لذلك، اعتمادًا على الزاوية التي أتبعها لذلك" قال ساينز.

وأكمل: "هذا تمامًا ما أعنيه، فقط معرفة كيف ستستسجيب السيارة لكل فعل، وأن أكون دقيقًا في أمور مثل زاوية الهجوم على الحفف الجانبية كي لا أخسر ذلك العشر ونصف من الثانية في المقطع المستقيم التالي".

واختتم: "أنا واثق تمامًا بأنني أعلم أين سأكتسب المزيد من الوقت في اللفة، وكيف سيُمكنني استخلاص ذلك".