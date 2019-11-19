فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / أخبار عاجلة

ساينز: البرازيل "بالتأكيد" أفضل سباق لي في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
ساينز: البرازيل "بالتأكيد" أفضل سباق لي في الفورمولا واحد
19-11-2019

لا يعتري كارلوس ساينز أيّ شك بأنّ شقّ طريقه من آخر الترتيب مُحرزًا أوّل منصّة تتويج له في الفورمولا واحد في البرازيل يُمثّل أفضل سباق خاضه في حياته.

عاد الإسباني من الإخفاق في تسجيل زمن في التصفيات على الحلبة إنترلاغوس بسبب مشكلة على المحرّك، إلى عبور خط النهاية في البرازيل بالمركز الرابع، قبل أن يرث المركز الثالث بسبب العقوبة التي تلقّاها لويس هاميلتون.

وقال ساينز أنّه كان ضمن "وضع الهجوم الكامل" طوال السباق، على الرُغم من التزامه في البداية باستراتيجية التوقّف الواحد التي علم بأنّها ستتركه عرضة للهجوم في المراحل الختامية.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تقييمه لهذا السباق، قال سائق مكلارين: "إنّه الأفضل في مسيرتي. كونه كان سباقًا طبيعيًا. كان جافًا، وكان السائقون بين استراتيجيتي التوقّف الواحد والتوقّفين والتزمنا نحن بالأولى".

وأضاف: "تعيّن عليّ القيام ببعض حركات التجاوز في اللفّات القليلة الأولى، وقد فعلت ذلك. كان هناك تجاوز على (سيرجيو) بيريز والذي كان جيّدًا للغاية ومن تلك اللحظة بدأت عملية إدارة الإطارات، إذ تمكّنت من تمديد طلعتي على إطارات سوفت ومن ثمّ على تركيبة ميديوم. بعد ذلك بدأت بتجاوز (لانس) سترول، لاندو (نوريس) وآخرين، وعلى نحوٍ مفاجئ وجدت نفسي في المركز الثامن".

وتابع: "بعد ذلك، جاء اتّخاذ قرار إمّا بالتوقّف أو المواصلة، إذ قررنا عدم إجراء وقفة الصيانة، إذ ولأوّل مرّة نغامر بعض الشيء وقد أتى الأمر أُكله. كما كان مناسبتا استئناف السباق بعد سيارتَي الأمان الأصعب في حياتي".

اقرأ أيضاً:

ولم يجد ساينز كذلك تفسيرًا لقدرته على التشبّث بمركزه عند نهاية السباق، مع تراجع أداء إطاراته على نحوٍ كبير.

حيث قال: "لا أعلم كيف تمكّنت من ذلك، إذ لم أمتلك فعليًا أيّ تماسك. كانت الإطارات تلتف حول نفسها على الغيار الرابع والخامس على إعادة الانطلاقة حيث كنّا بطيئين للغاية، لذا لم أتمكّن من وضع أيّ طاقة في الإطارات".

واختتم: "وصلت إلى المنعطف الأوّل، أغلقت المكابح، ولم أجد تماسكًا على الإطلاق، لكننّي بطريقة ما تمكّنت من اختيار الخط الصحيح. ربما ساعدتني مهارات الراليّات في التحكّم أكثر بالسيارة! ومنذ تلك اللحظة تعيّن عليّ فقط الدفاع عن مركزي، الدفاع فقط قدر استطاعتي، وتمكّنا من إكمال السباق".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ريكاردو غير منزعج من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل

المقال السابق

ريكاردو غير منزعج من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل

المقال التالي

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.