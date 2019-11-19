ساينز: البرازيل "بالتأكيد" أفضل سباق لي في الفورمولا واحد

عاد الإسباني من الإخفاق في تسجيل زمن في التصفيات على الحلبة إنترلاغوس بسبب مشكلة على المحرّك، إلى عبور خط النهاية في البرازيل بالمركز الرابع، قبل أن يرث المركز الثالث بسبب العقوبة التي تلقّاها لويس هاميلتون.

وقال ساينز أنّه كان ضمن "وضع الهجوم الكامل" طوال السباق، على الرُغم من التزامه في البداية باستراتيجية التوقّف الواحد التي علم بأنّها ستتركه عرضة للهجوم في المراحل الختامية.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تقييمه لهذا السباق، قال سائق مكلارين: "إنّه الأفضل في مسيرتي. كونه كان سباقًا طبيعيًا. كان جافًا، وكان السائقون بين استراتيجيتي التوقّف الواحد والتوقّفين والتزمنا نحن بالأولى".

وأضاف: "تعيّن عليّ القيام ببعض حركات التجاوز في اللفّات القليلة الأولى، وقد فعلت ذلك. كان هناك تجاوز على (سيرجيو) بيريز والذي كان جيّدًا للغاية ومن تلك اللحظة بدأت عملية إدارة الإطارات، إذ تمكّنت من تمديد طلعتي على إطارات سوفت ومن ثمّ على تركيبة ميديوم. بعد ذلك بدأت بتجاوز (لانس) سترول، لاندو (نوريس) وآخرين، وعلى نحوٍ مفاجئ وجدت نفسي في المركز الثامن".

وتابع: "بعد ذلك، جاء اتّخاذ قرار إمّا بالتوقّف أو المواصلة، إذ قررنا عدم إجراء وقفة الصيانة، إذ ولأوّل مرّة نغامر بعض الشيء وقد أتى الأمر أُكله. كما كان مناسبتا استئناف السباق بعد سيارتَي الأمان الأصعب في حياتي".

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ولم يجد ساينز كذلك تفسيرًا لقدرته على التشبّث بمركزه عند نهاية السباق، مع تراجع أداء إطاراته على نحوٍ كبير.

حيث قال: "لا أعلم كيف تمكّنت من ذلك، إذ لم أمتلك فعليًا أيّ تماسك. كانت الإطارات تلتف حول نفسها على الغيار الرابع والخامس على إعادة الانطلاقة حيث كنّا بطيئين للغاية، لذا لم أتمكّن من وضع أيّ طاقة في الإطارات".

واختتم: "وصلت إلى المنعطف الأوّل، أغلقت المكابح، ولم أجد تماسكًا على الإطلاق، لكننّي بطريقة ما تمكّنت من اختيار الخط الصحيح. ربما ساعدتني مهارات الراليّات في التحكّم أكثر بالسيارة! ومنذ تلك اللحظة تعيّن عليّ فقط الدفاع عن مركزي، الدفاع فقط قدر استطاعتي، وتمكّنا من إكمال السباق".