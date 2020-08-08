ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون

اكتفى الإسباني بالمركز الـ 13 على شبكة الانطلاق، حيث أخفق بالعبور إلى القسم الثالث للتصفيات للمرّة الأولى هذا العام.

وبالحديث عمّا حدث، أوضح ساينز أنّ مخاوف متعلقة بالتبريد على سيارته بعد التجارب الحرة الأخيرة دفعت الفريق للقيام ببعض التغييرات على الهيكل، وهو ما أعاق أداءه في التصفيات.

فقال: "عندما بدأت التصفيات، لاحظنا أنّ الآخرين كانوا أسرع بعض الشيء من نهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجعنا نحن قليلًا".

وأضاف: "إذا ما أضفت ذلك إلى أنّنا واجهنا مشكلة على سيارتي في التجارب الحرة الثالثة، حيث لاحظنا ارتفاع حرارة السيارة بشكل كبير، وتعيّن علينا فتح ثقوب التبريد الخلفية أكثر من أجل تبريد السيارة، وهو ما كلفنا على صعيد السرعة القُصوى، والتي تعد عاملًا حاسمًا هنا".

وتابع: "أنا محبط بعض الشيء حيال ذلك، كونها مشكلة صغيرة أخرى أضيفت للقائمة. على أيّة حال، أعتقد بأنّنا لسنا في موقع سيء للغاية لسباق الغد".

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في المقابل، قال ساينز أنّ مشاكل التبريد كانت أكثر حدّة على سيارته، حيث لم يضطر الفريق للقيام بنفس العمل على هيكل زميله لاندو نوريس.

"بوسعكم رؤية ذلك على السيارتين، إحداهما بها فتحات التبريد في المؤخرة مغلقة أكثر والآخر مفتوحة أكثر بكثير. وهذا هنا يكلّف الكثير من السحب وعلى صعيد السرعة القُصوى" قال الإسباني.

وأكمل: "كي نسابق غدًا، كان يتعيّن علينا القيام بتلك التغييرات على الهيكل، لم يكن هنالك سبيل آخر. سأحاول بدء السباق غدًا بكامل قوتي كالمعتاد، وسأحاول العودة. لكنّني متفاجيء اليوم بعض الشيء بمدى التحسّن الذي حققته رينو وريسينغ بوينت وحتى ألفا تاوري في التصفيات. لقد وجدوا شيئًا نهاية الأسبوع لم نجده نحن".