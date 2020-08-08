فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
السباق خلال
20 ساعات
:
42 دقيقة
:
28 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون

المشاركات
التعليقات
ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون
من قبل:
, محرر
08-08-2020

قال كارلوس ساينز أنّ الافتقار للسرعة القُصوى الناتج عن حاجة مكلارين لفتح الهيكل وتحسين التبريد قد ساهم في خروجه من القسم الثاني لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى.

اكتفى الإسباني بالمركز الـ 13 على شبكة الانطلاق، حيث أخفق بالعبور إلى القسم الثالث للتصفيات للمرّة الأولى هذا العام.

وبالحديث عمّا حدث، أوضح ساينز أنّ مخاوف متعلقة بالتبريد على سيارته بعد التجارب الحرة الأخيرة دفعت الفريق للقيام ببعض التغييرات على الهيكل، وهو ما أعاق أداءه في التصفيات.

فقال: "عندما بدأت التصفيات، لاحظنا أنّ الآخرين كانوا أسرع بعض الشيء من نهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجعنا نحن قليلًا".

وأضاف: "إذا ما أضفت ذلك إلى أنّنا واجهنا مشكلة على سيارتي في التجارب الحرة الثالثة، حيث لاحظنا ارتفاع حرارة السيارة بشكل كبير، وتعيّن علينا فتح ثقوب التبريد الخلفية أكثر من أجل تبريد السيارة، وهو ما كلفنا على صعيد السرعة القُصوى، والتي تعد عاملًا حاسمًا هنا".

وتابع: "أنا محبط بعض الشيء حيال ذلك، كونها مشكلة صغيرة أخرى أضيفت للقائمة. على أيّة حال، أعتقد بأنّنا لسنا في موقع سيء للغاية لسباق الغد".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، قال ساينز أنّ مشاكل التبريد كانت أكثر حدّة على سيارته، حيث لم يضطر الفريق للقيام بنفس العمل على هيكل زميله لاندو نوريس.

"بوسعكم رؤية ذلك على السيارتين، إحداهما بها فتحات التبريد في المؤخرة مغلقة أكثر والآخر مفتوحة أكثر بكثير. وهذا هنا يكلّف الكثير من السحب وعلى صعيد السرعة القُصوى" قال الإسباني.

وأكمل: "كي نسابق غدًا، كان يتعيّن علينا القيام بتلك التغييرات على الهيكل، لم يكن هنالك سبيل آخر. سأحاول بدء السباق غدًا بكامل قوتي كالمعتاد، وسأحاول العودة. لكنّني متفاجيء اليوم بعض الشيء بمدى التحسّن الذي حققته رينو وريسينغ بوينت وحتى ألفا تاوري في التصفيات. لقد وجدوا شيئًا نهاية الأسبوع لم نجده نحن".

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

المقال السابق

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

المقال التالي

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
27د

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
49د

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس

ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
55د

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70

أحدث الأخبار

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
27د

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
49د

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
55د

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70

ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون

27د
2
فورمولا 1

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة

49د
3
فورمولا 1

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

4
فورمولا 1

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

5
فورمولا 1

هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ 12:39
فورمولا 1

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

أحدث الأخبار

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون
فورمولا 1

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة
فورمولا 1

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70
فورمولا 1

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70

ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون
فورمولا 1

ساينز: الافتقار للسرعة القُصوى وراء الخروج من القسم الثاني للتصفيات في سيلفرستون

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون
فورمولا 1

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.