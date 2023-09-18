ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

شهد القسم الأخير من السباق في مارينا باي حماسة كبيرة خاصة بعد توقف سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون فيما بدت أنها مشكلة في المحرك، ما أدى لتطبيق سيارة الأمان الافتراضية، لتدخل سيارتا مرسيدس مباشرة إلى منصة الصيانة بهدف الانتقال إلى إطارات ميديوم كان الفريق قد وفّرها من التصفيات.

وعند خروج لويس هاميلتون وجورج راسل إلى المسار، انطلقا مباشرة بوتيرة سريعة للغاية لتجاوز السيارات والاقتراب من نوريس بشكل كبير.

وشرح ساينز بأنه اتبع استراتيجية تتمحور حول مساعدة نوريس صاحب المركز الثاني خلفه لصدّ هجمات سيارتي مرسيدس السريعتين جداً، وذلك عبر السماح له بالاقتراب إلى حدود "دي آر أس" ما يعني امتلاكه سرعة إضافية تمكّنه من الحفاظ على مركزه.

فقال: "استراتيجيتي ’الخبيثة’ كانت في منح نوريس بعضاً من ’دي آر أس’، وهذا ما ساعدنا كلينا في إبقاء سيارتي مرسيدس في الخلف".

وأكمل: "كان ذلك جزءاً من استراتيجيتي التي فكرت فيها. وعلى حلبات مثل سنغافورة تصبح هذه الفكرة مفيدة".

وأضاف: "الفكرة سهلة نظرياً، لكن تطبيقها صعب. لأنك ستصبح تحت ضغط إضافي وهذه استراتيجية تحمل بعض المخاطر".

وأردف: "المسألة تتمحور حول الالتزام بالتنفيذ والمخاطرة قليلاً. لكنني شعرت بأنها فرصتي الحقيقية للفوز بالسباق، وهذا ما كنت أريده".

وتابع: "كان الفارق أمام لاندو 1.3-1.4 ثانية في المنعطف 16، حينها اتخذت قرار الإبطاء قليلاً في المنعطفين الأول والثالث وقلت في نفسي ’آمل أن ينجح ذلك’، لأن الوضع قد ينقلب بالسوء عليّ".

واسترسل: "لكنها نجحت. في بعض الأحيان عليك أن تثق بغريزتك، بإحساسك. وهذا ما كنت أفعله خلال هاتين الجولتين، وقد سار كل شيء كما يجب".

من جهته، كشف نوريس أنه لم يكن يخطط لمهاجمة ساينز رغم اقترابه منه، بل كان يركز على الاحتفاظ بالمركز الثاني.

حيث شعر البريطاني بأنه سيسهل مهمة سيارتي مرسيدس في حال حاول المغامرة وتجاوز ساينز في مثل تلك المرحلة المتأخرة من السباق.