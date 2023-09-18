اشترك
السابق / فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة
فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى أخبار

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

اعترف كارلوس ساينز سائق فيراري أن استراتيجيته "الخبيثة" بمنح "دي آر أس" لسائق مكلارين خلفه، لاندو نوريس، كي يحتفظ بمركزه الثاني، حملت نوعاً من المخاطرة لكنه كان واثقاً بحدسه.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري أمام لاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس

شهد القسم الأخير من السباق في مارينا باي حماسة كبيرة خاصة بعد توقف سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون فيما بدت أنها مشكلة في المحرك، ما أدى لتطبيق سيارة الأمان الافتراضية، لتدخل سيارتا مرسيدس مباشرة إلى منصة الصيانة بهدف الانتقال إلى إطارات ميديوم كان الفريق قد وفّرها من التصفيات.

وعند خروج لويس هاميلتون وجورج راسل إلى المسار، انطلقا مباشرة بوتيرة سريعة للغاية لتجاوز السيارات والاقتراب من نوريس بشكل كبير.

وشرح ساينز بأنه اتبع استراتيجية تتمحور حول مساعدة نوريس صاحب المركز الثاني خلفه لصدّ هجمات سيارتي مرسيدس السريعتين جداً، وذلك عبر السماح له بالاقتراب إلى حدود "دي آر أس" ما يعني امتلاكه سرعة إضافية تمكّنه من الحفاظ على مركزه.

فقال: "استراتيجيتي ’الخبيثة’ كانت في منح نوريس بعضاً من ’دي آر أس’، وهذا ما ساعدنا كلينا في إبقاء سيارتي مرسيدس في الخلف".

وأكمل: "كان ذلك جزءاً من استراتيجيتي التي فكرت فيها. وعلى حلبات مثل سنغافورة تصبح هذه الفكرة مفيدة".

وأضاف: "الفكرة سهلة نظرياً، لكن تطبيقها صعب. لأنك ستصبح تحت ضغط إضافي وهذه استراتيجية تحمل بعض المخاطر".

وأردف: "المسألة تتمحور حول الالتزام بالتنفيذ والمخاطرة قليلاً. لكنني شعرت بأنها فرصتي الحقيقية للفوز بالسباق، وهذا ما كنت أريده".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "كان الفارق أمام لاندو 1.3-1.4 ثانية في المنعطف 16، حينها اتخذت قرار الإبطاء قليلاً في المنعطفين الأول والثالث وقلت في نفسي ’آمل أن ينجح ذلك’، لأن الوضع قد ينقلب بالسوء عليّ".

واسترسل: "لكنها نجحت. في بعض الأحيان عليك أن تثق بغريزتك، بإحساسك. وهذا ما كنت أفعله خلال هاتين الجولتين، وقد سار كل شيء كما يجب".

من جهته، كشف نوريس أنه لم يكن يخطط لمهاجمة ساينز رغم اقترابه منه، بل كان يركز على الاحتفاظ بالمركز الثاني.

حيث شعر البريطاني بأنه سيسهل مهمة سيارتي مرسيدس في حال حاول المغامرة وتجاوز ساينز في مثل تلك المرحلة المتأخرة من السباق.

المشاركات
التعليقات

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري More from
فيراري
ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة

ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021

مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021

F1 فورمولا 1

مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021 مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

"لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

"لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

"لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية "لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة

ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك