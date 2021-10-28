ساينز: الاحتكاك مع ريكاردو في أوستن كان على الحدود القصوى "القانونية"

تمكن ريكاردو من التقدم على ساينز خلال المراحل الأولى من سباق أوستن بعد معركة في اللفة الأولى شهدت تقارباً كبيراً بين سيارتي فيراري ومكلارين.

وبدا أن ساينز على طريقه لاستعادة المركز من ريكاردو عبر التوقف قبله في منصة الصيانة، لكنّ تلك الوقفة كانت بطيئة، ما سمح لفريق مكلارين بإدخال الأسترالي بعد لفة والإبقاء عليه في الأمام.

واستطاع ساينز الاقتراب من ريكاردو لمحاولة تجاوزه من الجهة الخارجية للمنعطف 14، لكن سائق مكلارين دافع بشدة ما اضطر الإسباني للاتجاه خارجاً مع احتكاك طفيف بين السيارتين.

ولم يتم التحقيق في الواقعة من قبل الحكام، لكن ساينز علّق عليها عبر اللاسلكي مع فريقه قائلاً: "كانت حركة قذرة بعض الشيء"، حيث تعرض جانح سيارته الأمامي لبعض الضرر.

ونجح ريكاردو بإكمال السباق خامساً بينما اكتفى ساينز بالمركز السابع خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

"بالنسبة لي وبصراحة، أعتقد أنها كانت على الحدود القصوى القانونية" قال سائق مكلارين.

وتابع: "من الواضح أنه كان من الجهة الداخلية وأنا من الخارجية، بالتالي فرصة خسارتي لكل شيء كانت مرتفعة بالفعل".

وأكمل: "بالطبع، قام بحركته عن قصد، لقد أراد دفعي خارجاً وعدم ترك مساحة لي في نهاية المنعطف، لكننا تلامسنا. من دون الاحتكاك كان لينجح في سعيه كتحرك دفاعي مثالي".

واستطرد: "ذلك الاحتكاك كان على الحدود القصوى بالنسبة لي. لو كنت في مكانه، لقمت بنفس حركته تماماً. من الواضح أنني لم أتعمد الاحتكاك. لكن السائق من الجهة الداخلية لديه الحقّ في دفع السيارة من الجهة الخارجية".

واسترسل: "ذلك من حقه. لكن ذلك الاحتكاك، أعتقد أنه كان من الممكن تفاديه".

واستكمل: "هذا ما كان سبب ردة فعلي على اللاسلكي، في خضم المشاعر المحتدمة. ما عدا ذلك، فإنها كانت معركة ممتعة وجيدة".

من جهته، وصف ريكاردو تلك المعركة "بالقتال الشرس"، مشيراً أنه لا مشكلة لديه حيال وصفه بأنه "لعب بشكل قذر" بعض الشيء.

وبالرغم من خسارة مركزه لصالح ريكاردو، لكنّ ساينز تمكن من إنهاء السباق أمام لاندو نوريس سائق مكلارين الثاني، ما ساعد فيراري على خفض الفارق خلف مكلارين ضمن بطولة المصنّعين.

وما زالت مكلارين تحتل المركز الثالث لكن بفارق 3.5 نقطة فقط أمام فيراري مع بقاء خمسة سباقات حتى نهاية الموسم.

"إن المعركة متقاربة جداً في مواجهة مكلارين، لقد كانت لهم الأفضلية في بعض الحلبات" قال ساينز.

وأكمل: "أعتقد أنهم ما زالوا يمتلكون أفضلية في بعض الحلبات المتبقية، لكن الأمر الأهم هو دفع أنفسنا نحو مركز أفضل بفضل جهود كامل الفريق".

وتابع: "الآن نحن نعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتفوق عليهم، وهذا ما سنحاول فعله بكل ما لدينا لما تبقى في هذا الموسم".