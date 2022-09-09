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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

ساينز الأسرع أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

سجّل كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع في عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد حتّى الآن متفوّقًا على ماكس فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية.

ساينز الأسرع أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

لم يُضيّع أيّ أحدٍ أيّ وقتٍ وسرعان ما بدأت اللفّات السريعة تتوالى في ظلّ استخدام الجميع لإطارات "ميديوم".

وكان الأداء متقاربًا جدًا في الأمام بين فيرشتابن ولوكلير، حيث فصلت بينهما 0.004 ثانية فقط مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في ظلّ مواصلة الجميع البحث عن حدود سياراتهم.

وعاد فيرشتابن مبكّرًا على إطارات "سوفت" وتمكّن من تحسين زمنه بنصف ثانية في الصدارة.

لكنّ العلم الأحمر رُفع بعد ذلك بقليل بعد تعطّل سيارة هاس الخاصة بميك شوماخر واضطراره لإيقافها إلى جانب المسار.

واستؤنفت الحصّة بعد ذلك بعشر دقائق وعاد السائقون لإتمام طلعاتهم، حيث قفز ساينز إلى الصدارة مُسجّلًا 1:21.664 دقيقة.

وتفوّق الإسباني على فيرشتابن بـ 0.143 ثانية، بينما حلّ لوكلير ثالثًا على بُعد 0.05 ثانية عن فيرشتابن في ظلّ ابتعاد ثلاثتهم عن البقيّة.

وكان لاندو نوريس على رأس البقيّة في المركز الرابع على بُعد 0.6 ثانية عن الصدارة، وتقدّم البريطاني الشاب على مواطنه جورج راسل الذي تذمّر قائلًا: "السيارة تحتكّ بسطح المسار أكثر الآن".

وعاد البريطاني للتذمّر لاحقًا حول طريقة توفير النظام الهجين للطاقة كذلك.

وذهب المركز السادس إلى سيرجيو بيريز الذي كان بعيدًا عن ثلاثيّ الصدارة، لكنّه حلّ أمام لويس هاميلتون الذي اشتكى من أداء سيارته مرسيدس هو الآخر.

وتواجد إستيبان أوكون في المركز الثامن على متن سيارة ألبين، وكانت وتيرته متقاربة للغاية مع زميله فرناندو ألونسو الذي حلّ خلفه مباشرة، فيما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فإنّ ريد بُل تمتّعت بالوتيرة الأفضل مجدّدًا، إلى جانب مستويات تآكل إطارات متدنية بالمقارنة مع فيراري، كما كانت مرسيدس أفضل حالًا هي الأخرى.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:21.664     255.373
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 27 1:21.807 0.143 0.143 254.926
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:21.857 0.193 0.050 254.771
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 29 1:22.338 0.674 0.481 253.282
5 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 24 1:22.386 0.722 0.048 253.135
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 26 1:22.394 0.730 0.008 253.110
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:22.503 0.839 0.109 252.776
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 29 1:22.728 1.064 0.225 252.088
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 28 1:22.752 1.088 0.024 252.015
10 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 24 1:22.835 1.171 0.083 251.763
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 26 1:22.911 1.247 0.076 251.532
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 30 1:22.938 1.274 0.027 251.450
13 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 26 1:22.993 1.329 0.055 251.283
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 25 1:23.135 1.471 0.142 250.854
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 31 1:23.217 1.553 0.082 250.607
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 25 1:23.557 1.893 0.340 249.587
17 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:23.731 2.067 0.174 249.069
18 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 27 1:23.785 2.121 0.054 248.908
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 23 1:23.982 2.318 0.197 248.324
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 9 1:24.586 2.922 0.604 246.551
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