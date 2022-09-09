ساينز الأسرع أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

لم يُضيّع أيّ أحدٍ أيّ وقتٍ وسرعان ما بدأت اللفّات السريعة تتوالى في ظلّ استخدام الجميع لإطارات "ميديوم".

وكان الأداء متقاربًا جدًا في الأمام بين فيرشتابن ولوكلير، حيث فصلت بينهما 0.004 ثانية فقط مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في ظلّ مواصلة الجميع البحث عن حدود سياراتهم.

وعاد فيرشتابن مبكّرًا على إطارات "سوفت" وتمكّن من تحسين زمنه بنصف ثانية في الصدارة.

لكنّ العلم الأحمر رُفع بعد ذلك بقليل بعد تعطّل سيارة هاس الخاصة بميك شوماخر واضطراره لإيقافها إلى جانب المسار.

واستؤنفت الحصّة بعد ذلك بعشر دقائق وعاد السائقون لإتمام طلعاتهم، حيث قفز ساينز إلى الصدارة مُسجّلًا 1:21.664 دقيقة.

وتفوّق الإسباني على فيرشتابن بـ 0.143 ثانية، بينما حلّ لوكلير ثالثًا على بُعد 0.05 ثانية عن فيرشتابن في ظلّ ابتعاد ثلاثتهم عن البقيّة.

وكان لاندو نوريس على رأس البقيّة في المركز الرابع على بُعد 0.6 ثانية عن الصدارة، وتقدّم البريطاني الشاب على مواطنه جورج راسل الذي تذمّر قائلًا: "السيارة تحتكّ بسطح المسار أكثر الآن".

وعاد البريطاني للتذمّر لاحقًا حول طريقة توفير النظام الهجين للطاقة كذلك.

وذهب المركز السادس إلى سيرجيو بيريز الذي كان بعيدًا عن ثلاثيّ الصدارة، لكنّه حلّ أمام لويس هاميلتون الذي اشتكى من أداء سيارته مرسيدس هو الآخر.

وتواجد إستيبان أوكون في المركز الثامن على متن سيارة ألبين، وكانت وتيرته متقاربة للغاية مع زميله فرناندو ألونسو الذي حلّ خلفه مباشرة، فيما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة المسافات الطويلة فإنّ ريد بُل تمتّعت بالوتيرة الأفضل مجدّدًا، إلى جانب مستويات تآكل إطارات متدنية بالمقارنة مع فيراري، كما كانت مرسيدس أفضل حالًا هي الأخرى.

نتيجة الحصّة: