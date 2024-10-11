ساينز الأب يكشف سبب رفض ابنه كارلوس ساينز الانضمام إلى آودي

ضمن حديثه مع صحيفة ماركا، أشار ساينز الأب إلى أن القرار لم يكن سهلاً على ابنه، قائلاً: "إنه قراره ويجب علينا احترامه".

وأكمل: "لم يكن القرار سهلاً. كانت هناك ثلاثة أو أربعة خيارات، وفي النهاية هو من يقرر مستقبله، ونحن نحاول دعمه قدر الإمكان".

كما وصف ساينز الأب مشروع ويليامز بأنه "مشروع صاعد"، مشيراً إلى التحسن الذي بدأ الفريق في تحقيقه خلال القسم الأخير من الموسم الجاري، مع "توقعات باستمرار التحسن في الموسم القادم".

كما أشاد ساينز الأب بإسهامات ابنه في تحسين الفرق التي انضم إليها سابقاً، ومهنيته في العمل.

فقال: "ترك كارلوس انطباعاً جيداً بطريقة عمله وخبرته الواسعة. أي فريق انضم إليه، كان يقوم بتحسينه. هذه صفة مهمة وستبقى مطلوبة دائماً من السائقين".

وأوضح الإسباني المخضرم أيضاً أن موسم 2024 كان صعباً على كارلوس الابن، خاصة بعد انتشار خبر انتقال هاميلتون إلى فيراري قبل بداية الموسم، مما تسبب في تعقيد الوضع.

حيث قال: "كأب، كنت دائماً هناك لدعمه، ونظرنا في جميع الخيارات الممكنة. لكن دوري كان دائماً هو نفسه (تقديم الدعم)".