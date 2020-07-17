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ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021

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ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021
17-07-2020

قال كارلوس ساينز أنّه من "المبكّر جدًا جدًا" الحكم على مستوى تنافسية فيراري لموسم 2021، بالرُغم من بدايتها الضعيفة لموسم 2020.

وافق سائق مكلارين الحالي ساينز على صفقة في مايو/أيار الماضي للانتقال إلى صفوف فيراري لموسم 2021، ليحل مكان بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل.

وبدت تلك الصفقة خطوة إلى الأمام نحو مقدمة شبكة الانطلاق بالنسبة إلى ساينز، فقط لتظهر فيراري بأداء ضعيف ومفاجئ لموسم 2020.

حيث أخفق فيتيل وزميل ساينز المستقبلي شارل لوكلير في التأهّل أمام ثنائي مكلارين نهاية الأسبوع الماضي في النمسا، كما كانا يخسران ثانية في كل لفّة لصالح ثنائي مرسيدس المتصدر.

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ونُشير إلى أنّ الفريق الإيطالي سيواصل استعمال سيارة هذا العام "اس اف1000" خلال العام المُقبل كجزء من إجراءات خفض النفقات التي تتبعها الفورمولا واحد، مع تطوير محدود مسموح به على السيارة والمحرّك.

وعند سؤاله عن رأيه في بداية فيراري الضعيفة للموسم، قال ساينز أنّه لا يعتقد بأنّ الوقت مناسب للتفكير كثيرًا في مستوى تنافسية القلعة الحمراء أو الشعور بأيّ ندم حول قراره بالانضمام لها في 2021.

"كثيرون يطرحون عليّ هذا السؤال، كما لو أنّني قلق للغاية أو نادم على قراري أو شيء من هذا القبيل" قال ساينز.

وأضاف: "أشعر بأنّ ذلك ليس سؤالًا حقيقيًا يُمكن الإجابة عليه في الوقت الحالي. أعتقد بأنّ من المبكّر للغاية الحديث عن مستوى تنافسيتها للموسم المقبل. علينا جميعًا أن نتحلّى بالصبر".

وتابع: "أعتقد بأنّكم جميعًا قد رأيتم إلى أيّ مدى يُمكن للسيارة أن تتغيّر من عام إلى آخر، وكيف تغيّرت سيارة ريسينغ بوينت من العام الماضي إلى هذا العام، وإلى أيّ مدى تغيّرت فيراري من العام الماضي إلى هذا العام".

وأردف: "الأمر الجيّد في الفورمولا واحد هو أنّ ذلك التغيّر لا يتوقف مطلقًا، وأنا لست قلقًا من ذلك الآن كونه وفي غضون عام، خلال 365 يومًا، كل الأمور قد تتغير. لهذا أركّز فقط على الوقت الحاضر ومسيرتي مع مكلارين".

وأكمل: قلتها مئات المرات خلال لقاءاتي: هدفي الأساسي هذا العام هو تقديم أفضل ما لديّ لمكلارين وعدم التركيز على ما يحدث في فيراري. بعد ذلك وبمجرد انتهاء الموسم، سيكون لدي الوقت للتركيز على ذلك ورؤية كيف يُمكننا جعل الموسم المُقبل أفضل من هذا".

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أهمية استقرار مستقبله بالنظر لما يحدث من دراما في سوق السائقين حاليًا، قال ساينز أنّ ذلك الاستقرار هو ما سمح له بالحفاظ على تركيزه لتقديم أدائه الحالي.

"لطالما تحدثت عن ذلك الجانب، عندما قلت بأنّ أول عقد لي بعامين مع مكلارين منحني الثقة الإضافية التي كنت أفتقر إليها مع الفرق السابقة" قال ساينز.

وأكمل: "يمنحك مثل هذا الأمر هامش آمان بأنّك ستبقى في ذلك الفريق لعام آخر. وذلك يساعد السائق كي يتوقّف عن التركيز على مسائل مختلفة، ويركّز فقط على الوقت الحاضر".

واختتم: "أنا سعيد جدًا بما يبدو عليه مستقبلي وبالمكان الذي سأذهب إليه. كما أنني سعيد بمكاني الحالي، وذلك يساعدني على التوقّف عن التركيز على المواضيع الأخرى".

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