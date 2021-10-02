ساينز: اقتناص فيراري لفرصة منصة التتويج في سوتشي "علامة إيجابية"

انضم ساينز إلى فيراري قادماً من مكلارين مع بداية موسم 2021 الجاري، وهو يتقدم على زميله شارل لوكلير حالياً ضمن الترتيب العام، وأحرز ثلاث منصات تتويج ويمتلك 112.5 نقطة حتى الآن.

وتأهل ساينز بالمركز الثاني لسباق سوتشي، وتصدر القسم الأول منه قبل أن ينهي ثالثاً بعد توقيت جيد للانتقال إلى إطارات "انترميديت" في اللفات الأخيرة التي شهدت تساقط الأمطار.

وبالرغم من تسجيله لنقاط أكثر من زميله حتى الآن هذا الموسم، لكنه تعرض إلى مجموعة أكبر من الحوادث، من بينها تلك التي تعرض لها في تصفيات المجر والتجارب الحرة في زاندفورت ومونزا.

وأوضح ساينز أن تلك الحوادث برهان على عدم ارتياحه الكامل بعد على متن السيارة، ما يدفعه إلى التركيز أكثر على مقاربته وبناء ثقته بنفسه.

فقال: "أعتقد أنكم تلاحظون بأنني لست مرتاحاً مع السيارة مئة بالمئة بعد".

وتابع: "لا أودّ التكلم عن الحوادث، لكنني لم أعانِ على الإطلاق في مسيرتي من الحوادث سابقاً. أنا سائق لا أرتطم بالحائط، لكن ولسبب ما، تعرضت لعدة حوادث وهذا يعني أنني لم أفهم السيارة مئة بالمئة بعد".

وأردف: "في سوتشي، كنا نبذل جهودنا للعمل خطوة بخطوة، منذ التجارب ومروراً بالتصفيات وحتى السباق. كنت سريعاً حين كان يتوجب عليّ ذلك".

واستطرد: "لقد سار كل شيء بشكل جيد، وهذا ما منحني قدراً جيداً من الثقة، لقد كنت سريعاً طوال الجولة وكنت أشعر أنني في مكاني الصحيح فعلاً".

بالمقابل، أوضح ساينز أنّه سيتعامل مع موسم 2021 كعامٍ للتأقلم مع فيراري قبل موسمه الثاني في 2022.

لكنه أبدى سروره من قدرة فيراري على اقتناص الفرصة وتحقيق منصات التتويج، خاصة وأن هذه هي منصته الثالثة بعد موناكو والمجر.

فقال: "لقد اقتنصنا الفرص السانحة وحققنا منصات التتويج تلك".

وتابع: "تلك علامة إيجابية، علامة على قدرة الفريق في العمل تحت الضغط وبشكل سليم وأداء جيد".

واختتم: "نحن نحقق النتائج الجيدة كلما سنحت الفرصة".