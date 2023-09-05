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ساينز اعتقد لوهلة بإمكانية التفوق على فيرستابن خلال سباق مونزا

كشف كارلوس ساينز سائق فيراري أنه اعتقد لوهلة بإمكانية تفوقه على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل خلال معركتهما على صدارة سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل وكارلوس ساينز، فيراري

بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول على حلبة مونزا، قدم ساينز انطلاقة قوية للغاية أمام التيفوزي، ونجح بالدفاع عن مركزه في وجه هجمات فيرستابن خلفه.

واستفاد ساينز من السرعة القصوى الممتازة لسيارة فيراري للدفاع بنجاح عن مركزه. لكن ومع الوصول للفة 15 تعرض لقفل في الإطار ما سمح للهولندي بتجاوزه، ما دفعه لتحويل تركيزه مباشرة للدفاع عن المركز الثاني في مواجهة هجمات سيرجيو بيريز زميل فيرستابن.

وأنهى ساينز السباق ثالثاً خلف ثنائي ريد بُل، متفوقاً على زميله شارل لوكلير بعد معركة متواصلة بينهما حتى خط النهاية.

وبعد السباق، كشف الإسباني أنه اعتقد لوهلة بقدرته على إبقاء فيرستابن خلفه أمام الحشود الإيطالية الغفيرة، قبل أن يدرك بأن إطاراته قد تآكلت بالفعل.

فقال: "شعرت بأنني أمتلك زمام السيطرة لوهلة، لكن بين اللفتين 10 و12، بدأت أشعر بتآكل الإطار الخلفي كثيراً، أبكر بكثير مما كنت أتوقع".

وأردف: "حينها أدركتُ أنني استعملت إطاراتي كثيراً، ربما بهدف الإبقاء على ماكس خلفي".

وتابع: "بصراحة، لم أكن أتوقع كل هذا التآكل، لكن كان من الواضح أنني أضغط بشكل كبير جداً لإبقائه خلفي. ربما أكثر من اللازم".

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لكن رغم ذلك، أوضح ساينز أنه مسرور بالمركز الثالث نظراً للسرعة  الكبيرة التي تمتلكها سيارة ريد بُل هذا الموسم.

فقال: "أنا مسرور جداً، جداً. لأن المركز الثالث في مونزا أمام التيفوزي لهو أمر رائع".

وأكمل: "لأن ريد بُل وفي النهاية كانت أسرع منا بكثير، كما توقعنا".

واختتم: "حاولت كل ما بوسعي لإبقاء ماكس خلفي، خاصة خلال القسم الأول. لقد كان سباقاً صعباً للغاية".

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