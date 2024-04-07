ساينز اعتقد بأنّ منصّة التتويج "غير ممكنة" قبل الفترة الأخيرة "المدهشة"
قال الإسباني كارلوس ساينز الإبن أنّه اعتقد بأنّ منصّة التتويج في سباق جائزة اليابان الكبرى "غير ممكنة" إلى أن حصل على "وتيرة مدهشة" في الفترة الختاميّة.
مارك ساتون/ صور لات
انطلق ساينز من المركز الرابع بجوار لاندو نورس سائق مكلارين وتصدّر سباق سوزوكا لبرهة بعد تأخيره وقفة صيانته الثانية مطيلًا فترته على إطارات "ميديوم".
وكلّفه ذلك في البداية المركز على المسار بعد أن تقدّم عليه زميله شارل لوكلير، ونوريس وثنائيّ مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون نتيجة توقّفهم قبله.
لكن مع تبقي 17 لفّة على النهاية، استخدم ساينز إطاراته "هارد"، التي كانت أجدد بكثيرٍ من إطارات السائقين أمامه ليشقّ طريقه في الترتيب.
بالرغم من ذلك فقد اعتقد الإسباني بأنّ التعافي والعودة إلى مراكز منصّة التتويج "غير ممكن" إلى أن اكتشف الوتيرة المدهشة على إطارات "هارد" والتي عزّزتها الغيوم التي غطّت سماء الحلبة في النصف الثاني من السباق وساهمت في انخفاض درجات الحرارة.
وقال الإسباني: "كنت متفائلًا بتحقيق منصّة تتويج وتمكّنا من فعل ذلك في النهاية، حتّى لو كان السباق قاسيًا للغاية واستراتيجيًا كذلك".
وأضاف: "تغيّرت ظروف الحلبة كثيرًا على مدار السباق. انتقلنا من أجواء مشمسة لم نحظَ بها مطلقًا طوال عطلة نهاية الأسبوع إلى سماء مغيّمة جدًا".
وأردف: "تراجعت مستويات التآكل كثيرًا وكان بوسعنا الضغط أكثر فأكثر على الإطارات في منتصف السباق".
وأكمل: "غيّر ذلك الوضع كثيرًا. اعتقدت في مرحلة ما أنّ منصّة التتويج غير ممكنة، لكنّ إطارات هارد الجديدة منحتني وتيرة مدهشة وتمكّنت من العودة إلى منصّة التتويج".
وواصل حديثه بالقول: "علمنا أنّ وتيرة سباقنا أفضل من وتيرة التصفيات. لكنّها لم تكن كافية للسعي وراء الفوز، بالنظر إلى قوّة وتيرة سباق ريد بُل، كان من شبه المستحيل التفكير في الفوز".
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