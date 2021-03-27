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ساينز اعتقد أنّ تصفياته انتهت عندما توقّف محرّكه

اعتقد كارلوس ساينز الإبن أنّ تصفياته ضمن جائزة البحرين الكبرى "انتهت" بعد خطأ في برمجيّات محرّكه في نهاية القسم الأوّل، لكنّه كان سعيدًا بالتأهّل ثامنًا لأوّل سباقاته مع فيراري.

ساينز اعتقد أنّ تصفياته انتهت عندما توقّف محرّكه

تمتّعت فيراري ببداية أكثر تنافسيّة لهذا الموسم بالمقارنة مع العام الماضي، حيث عبر ساينز وشارل لوكلير إلى القسم الثالث من التصفيات، لكنّه عانى من لحظة صعبة عندما توقّف محرّكه عن العمل في القسم الأوّل من التصفيات.

إذ بعد أن ضمن مقعده في القسم الثاني، تباطأت سرعة سيارة ساينز وقال لفريقه أنّ "محرّكه توقّف" قبل أن ينطفئ المحرّك إثر ذلك لبرهة.

وتمكّن الإسباني من العودة إلى خطّ الحظائر، وتخوّف من أنّ تصفياته قد انتهت حينها.

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وقال حيال ذلك: "أنا سعيدٌ بالتواجد هنا (القسم الثالث)، أوّلًا لأنّني اعتقد بأنّ تصفياتي انتهت عندما توقّفت السيارة".

وأضاف: "كانت لحظة أقلّ ما يُقال عنها أنّها مُجهدة في القسم الأوّل من التصفيات. أعتقد بأنّنا استجبنا بشكلٍ جيّد وأعدنا أنفسنا من تلك الصدمة".

وسجّل ساينز إثر ذلك أسرع الأزمنة بفارق 0.001 ثانية عن زميله لوكلير في القسم الثاني، لكنّ لفّته في القسم الثالث كانت أضعف ليقتصر على المركز الثامن على شبكة الانطلاق متأخّرًا بنصف ثانية عن زميله لوكلير.

وقال حيال ذلك لقناة "دازن اف1": "حظينا بقسمٍ ثانٍ جيّدٍ جدًا. عندما شاهدت أنّني في المركز الأوّل فقد كنت سعيدًا جدًا".

وأضاف: "لم يسر القسم الثالث وفق خططنا. لم أعلم بالضبط كيف يُمكنني استخراج الوقت الإضافي من السيارة".

وأكمل: "لكنّني لن أدع تلك اللفّة تُفسد ما كانت عطلة نهاية أسبوع جيّدة حتّى الآن بالنسبة لي. أنا سعيدٌ جدًا بما سارت عليه الأمور".

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