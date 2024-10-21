جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ساينز اضطر للاكتفاء بوصافة أوستن بسبب صراع نوريس وفيرستابن على الانطلاقة

سجل ساينز وصافة سباق أوستن خلف زميله لوكلير في ثنائية مهمة لفيراري ضمن صراع اللقب.

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

قال كارلوس ساينز أنه تعين عليه الاكتفاء بالمركز الثاني في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى بعد ما حدث عند المنعطف الأول عقب الانطلاقة.

أكّد ساينز على أن انطلاقة سباق أوستن كانت حاسمة في نتيجته النهائية، وذلك بعد صعوده إلى منصة التتويج ثانيًا لصالح فيراري.

حيث قال: "في البداية، أودّ أن أهنئ كامل الفريق، فقد أبقونا ضمن صراع اللقب على بطولة الصانعين".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "علمت بأن قسمًا كبيرًا من السباق سيتحدد على الانطلاقة، كما كنت أعلم كذلك بأن لاندو وماكس سينطلقان بشراسة، وأنا من تأثر على النحو الأسوأ للأسف".

وتابع: "تعين علي الاكتفاء بالمركز الثاني، لكن كان ما يزال سباقًا جيدًا. كلما كان تآكل الإطارات أقل، كلما كان السباق أكثر متعة. بوسعنا اعتماد وضع الهجوم الآن والضغط. وذلك ممتع للغاية".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيا تكشف بأنّ مكلارين لم تكن الوحيدة التي تستغلّ نظام "ميني دي آر اس"
المقال التالي تغريم منظمي جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 بمبلغ 500,000 يورو

أبرز التعليقات

كارلوس ساينز الإبن
المزيد من
كارلوس ساينز الإبن
لوكلير: لم نكن لنتصور سباقًا أفضل من هذا وما نزال نستهدف لقب البطولة

لوكلير: لم نكن لنتصور سباقًا أفضل من هذا وما نزال نستهدف لقب البطولة

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
لوكلير: لم نكن لنتصور سباقًا أفضل من هذا وما نزال نستهدف لقب البطولة
لوكلير يتألق في أوستن متقدماً ثنائية فيراري ومعركة محمومة بين نوريس وفيرستابن

لوكلير يتألق في أوستن متقدماً ثنائية فيراري ومعركة محمومة بين نوريس وفيرستابن

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
لوكلير يتألق في أوستن متقدماً ثنائية فيراري ومعركة محمومة بين نوريس وفيرستابن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
المزيد من
فيراري
لوكلير: وتيرة فيراري في سباق أوستن القصير ينبغي أن تمنحها فرصة للفوز اليوم

لوكلير: وتيرة فيراري في سباق أوستن القصير ينبغي أن تمنحها فرصة للفوز اليوم

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
لوكلير: وتيرة فيراري في سباق أوستن القصير ينبغي أن تمنحها فرصة للفوز اليوم
ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق

ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

نوريس يعترف: سباق أوستن "قاتل للزخم" في معركة اللقب

نوريس يعترف: سباق أوستن "قاتل للزخم" في معركة اللقب

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
نوريس يعترف: سباق أوستن "قاتل للزخم" في معركة اللقب
نوريس يتجاوز هاميلتون كأكثر سائقي مكلارين تسجيلاً للنقاط

نوريس يتجاوز هاميلتون كأكثر سائقي مكلارين تسجيلاً للنقاط

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
نوريس يتجاوز هاميلتون كأكثر سائقي مكلارين تسجيلاً للنقاط
وولف يدعم هاميلتون بعد سباق أوستن: انزلاق السيارة ليس خطأه

وولف يدعم هاميلتون بعد سباق أوستن: انزلاق السيارة ليس خطأه

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
وولف يدعم هاميلتون بعد سباق أوستن: انزلاق السيارة ليس خطأه
وولف يشكّك في "تحيّز" العقوبات بعد إفلات فيرستابن من العقوبة

وولف يشكّك في "تحيّز" العقوبات بعد إفلات فيرستابن من العقوبة

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
وولف يشكّك في "تحيّز" العقوبات بعد إفلات فيرستابن من العقوبة

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط