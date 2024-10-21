ساينز اضطر للاكتفاء بوصافة أوستن بسبب صراع نوريس وفيرستابن على الانطلاقة
سجل ساينز وصافة سباق أوستن خلف زميله لوكلير في ثنائية مهمة لفيراري ضمن صراع اللقب.
كارلوس ساينز، فيراري
قال كارلوس ساينز أنه تعين عليه الاكتفاء بالمركز الثاني في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى بعد ما حدث عند المنعطف الأول عقب الانطلاقة.
أكّد ساينز على أن انطلاقة سباق أوستن كانت حاسمة في نتيجته النهائية، وذلك بعد صعوده إلى منصة التتويج ثانيًا لصالح فيراري.
حيث قال: "في البداية، أودّ أن أهنئ كامل الفريق، فقد أبقونا ضمن صراع اللقب على بطولة الصانعين".
وأضاف: "علمت بأن قسمًا كبيرًا من السباق سيتحدد على الانطلاقة، كما كنت أعلم كذلك بأن لاندو وماكس سينطلقان بشراسة، وأنا من تأثر على النحو الأسوأ للأسف".
وتابع: "تعين علي الاكتفاء بالمركز الثاني، لكن كان ما يزال سباقًا جيدًا. كلما كان تآكل الإطارات أقل، كلما كان السباق أكثر متعة. بوسعنا اعتماد وضع الهجوم الآن والضغط. وذلك ممتع للغاية".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
لوكلير: لم نكن لنتصور سباقًا أفضل من هذا وما نزال نستهدف لقب البطولة
لوكلير يتألق في أوستن متقدماً ثنائية فيراري ومعركة محمومة بين نوريس وفيرستابن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
لوكلير: وتيرة فيراري في سباق أوستن القصير ينبغي أن تمنحها فرصة للفوز اليوم
ساينز يتحسّر على لفته قبل علم التصفيات الأصفر ويعوّل على الانطلاقة للمنافسة على الفوز في السباق
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
نوريس يعترف: سباق أوستن "قاتل للزخم" في معركة اللقب
نوريس يتجاوز هاميلتون كأكثر سائقي مكلارين تسجيلاً للنقاط
وولف يدعم هاميلتون بعد سباق أوستن: انزلاق السيارة ليس خطأه
وولف يشكّك في "تحيّز" العقوبات بعد إفلات فيرستابن من العقوبة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات