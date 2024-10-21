ساينز اضطر للاكتفاء بوصافة أوستن بسبب صراع نوريس وفيرستابن على الانطلاقة

قال كارلوس ساينز أنه تعين عليه الاكتفاء بالمركز الثاني في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى بعد ما حدث عند المنعطف الأول عقب الانطلاقة.

أكّد ساينز على أن انطلاقة سباق أوستن كانت حاسمة في نتيجته النهائية، وذلك بعد صعوده إلى منصة التتويج ثانيًا لصالح فيراري.

حيث قال: "في البداية، أودّ أن أهنئ كامل الفريق، فقد أبقونا ضمن صراع اللقب على بطولة الصانعين".

وأضاف: "علمت بأن قسمًا كبيرًا من السباق سيتحدد على الانطلاقة، كما كنت أعلم كذلك بأن لاندو وماكس سينطلقان بشراسة، وأنا من تأثر على النحو الأسوأ للأسف".

وتابع: "تعين علي الاكتفاء بالمركز الثاني، لكن كان ما يزال سباقًا جيدًا. كلما كان تآكل الإطارات أقل، كلما كان السباق أكثر متعة. بوسعنا اعتماد وضع الهجوم الآن والضغط. وذلك ممتع للغاية".