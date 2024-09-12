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ساينز: استراتيجيات فيراري ومقاربتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين

اعترف كارلوس ساينز أن مقاربة فيراري واستراتيجياتها للسباقات أبقتها ضمن معركة لقب الصانعين في الفورمولا 1 بالرُغم من فترة منتصف الموسم "الضعيفة".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

وسط توقعات بأن تنجح مكلارين بتجاوز ريد بُل إلى صدارة ترتيب الصانعين بفضل تحوّل الأداء الذي شهده الفريقان بين تراجع وتقدم وفارق الـ 8 نقاط الحالي، فإن فيراري ما تزال كذلك ضمن تلك المعركة في ظل تأخرها بـ 39 نقطة فقط خلف ريد بُل في الترتيب العام.

وقد اعترف ساينز بأنه تفاجأ من أن فيراري ما تزال لديها فرصة للفوز ببطولة الصانعين بالرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق منذ فوزه في موناكو، حيث يشعر بأن الفريق قد تحسّن بشكل كبير على صعيد إدارة سباقاته.

فقال: "نعم (أنا متفاجئ، كوني لا أعلم كم سباق مر بين موناكو ومونزا) ولكنه ثلث الموسم تقريبًا".

وأضاف: "خضنا ثلثًا أول قويًا، ثلثًا ثانيًا سيئًا والآن ندخل في الثلث الأخير من الموسم. ورغم ذلك ما نزال ضمن معركة البطولة".

وتابع: "يبرز ذلك مدى التقدم الذي أحرزه الفريق على صعيد مقاربة خوض السباقات على نحوٍ جيد وتمكنه من إحراز النقاط حتى عندما لا تؤدي السيارة على نحو مشابه لبداية الموسم أو كما فعلت في مونزا".

وأكمل: "ذلك أبقانا ضمن المعركة وأعتقد بأن سائقي الفريق يؤدون على نحوٍ جيد أيضاً لأنني أرى بأن أداء كلينا ثابت للغاية ودومًا ما ندعم بعضنا البعض ونسجل النقاط طوال الوقت مستخلصَين أقصى أداء من السيارة".

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