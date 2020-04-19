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ساينز: إلغاء موسم 2020 سيوجه ضربة قوية للفورمولا واحد

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ساينز: إلغاء موسم 2020 سيوجه ضربة قوية للفورمولا واحد
19-04-2020

قال كارلوس ساينز أنّ إلغاء موسم 2020 بالكامل إثر أزمة تفشّي وباء كورونا سيمثّل "ضربة قوية يصعب تقبّلها".

تمّ بالفعل إلغاء أو تأجيل السباقات التسعة الأولى من موسم 2020 في الفورمولا واحد، في ظل إحاطة الشكوك بجائزتي فرنسا وبلجيكا وسط القيود المفروضة من قبل الدول لاحتواء تلك الأزمة.

واعترف ساينز بأنّ عامًا من دون سباقات سيكون أمرًا من الصعب للغاية تقبّله وله تأثير سلبي للغاية على الرياضة بوجه عام.

لكنّ سائق مكلارين اعترف بأنّ قرار التخلّي عن الموسم بأكمله سيكون "متفهمًا بالكامل" إذا ما تواصلت أزمة فيروس كورونا بتأثيرها على العالم.

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فقال: "أفضل الظن بأنّه سيكون هنالك سباقات أقل عوضًا عن تخيّل إلغاء الموسم بالكامل، حيث أنّ الاحتمال الأخير سيمثّل ضربة قوية من الصعب تقبلها".

وأضاف: "إذا ما لم تتم السيطرة على الوضع الحالي، فيُمكنني تفهّم تلك الاحتمالية بكل تأكيد، لكنّ ذلك ستكون له تبعات وخيمة على الرياضة وكل ما يُحيط بها. حيث ستكون العديد من الوظائف في خطر، وذلك ليس أمرًا جيّدًا على الإطلاق".

وتابع: "ستعاني الفورمولا واحد من تبعات تلك الجائجة، مثل أيّة رياضة أخرى أو مشروع تجاري. ذلك الوضع يساهم كذلك في إدراك جميع الفرق أنّهم بحاجة لبذل جهود، انتقاد الذات، والموافقة على تغيير الأمور".

وأكمل: "أثق بأنّه ومع القوانين التي تمّت بالفعل الموافقة عليها والقرارات التي تمّ اتّخاذها هذه الأيام، أنّنا سنرى فورمولا واحد متعادلة ومستدامة على نحوٍ أكبر. إنّها رياضة مليئة بالأشخاص البارعين أصحاب العبقرية، مهندسين عظماء ومحترفين، إلى جانب البنية التحتية الضخمة، حيث أعتقد أنّ بمقدورنا أن نكون مثالًا لكيفية الخروج بقوة من ذلك الوضع".

في المقابل يشعر ساينز بأنّه وفي حال انطلق الموسم هذا العام، فمن المرجّح أن يتألف من عدد سباقات أقرب لـ 10 سباقات من الـ 18 - 20 سباقًا التي يأمُلها مدراء الرياضة.

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فقال: "يتم الآن تقييم العديد من الخيارات، حيث أعلنوا بالفعل عن إلغاء بعض الجوائز بالكامل مثل موناكو. كما أنّ الوضع سيكون أصعب على حلبات الشوارع بسبب الفوضى التي قد تأتي مع سباقاتها ومدى صعوبة تأقلمها مع الوضع الحالي".

واختتم: "أثق بأنّ الموسم سيكون أقصر بكثير مما كان على الروزنامة الأصلية، وربما مع إمكانية إقامة أكثر من سباق على الحلبة الواحدة، وعلى الأرجح كذلك من دون جمهور ومن المكن اعتماد صيغة اليومين بدلًا عن ثلاثة في نهاية الأسبوع. ستكون بطولة صعبة للغاية بالمقارنة مع ما شهدناه في تاريخ الفورمولا واحد حتّى الآن".

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