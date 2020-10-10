ساينز: أمام مكلارين الكثير لفهمه عن التحديثات بعد الأداء الضعيف في تصفيات ألمانيا

اكتفى ساينز بالتأهّل في المركز العاشر على حلبة نوربورغرينغ، وذلك بعدما آثر فريقه فصل حزمة التحديثات الانسيابية بين سيارتيه.

وفي حين اعتمد ساينز الأجزاء الجديدة على سيارته، كان التفوّق من نصيب زميله لاندو نوريس الذي سينطلق من المركز الثامن بعد استخدامه للأجزاء القديمة.

وبدا ساينز مستاء للغاية بكيفية سير الأمور معه اليوم، حيث شعر بأن الحزمة الجديدة لم تقدّم أيّة تحسينات.

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فقال: "لم أكن مرتاحًا مع السيارة منذ التجارب الحرة الثالثة. كنت قادرًا على التحسّن خلال التصفيات، لكنّ الأمور لم تسر على نحوٍ جيّد رغم ذلك".

وأضاف: "لا أعلم ما يُمكن قوله في الحقيقة، كونك عندما تعتمد أجزاء جديدة، تتوقع أن تكون أسرع بعض الشيء من زميلك الذي لم يستخدم ذات الأجزاء. لكن وكما رأينا مع لاندو في روسيا، فقد وجد كذلك صعوبة في القيادة مع الأجزاء الجديدة. لدينا الكثير لنحلله هنا".

هذا ولم يكن ساينز واثقًا مما إذا كان الوضع بات أسوأ بسبب خسارة فرصة خوض التجارب الحرة التي أُلغيت بالأمس من أجل تنقيح عمل الأجزاء الجديدة. لكنّه قال بأنّه حتى ومن دون التجارب الاعتيادية، ينبغي للحزمة الجديدة أن تجلب مباشرة خطوة إلى الأمام لناحية الأداء.

"هنالك الكثير من الغموض، كما أنّنا نفتقر للكثير من المعرفة مع هذه الحزمة الجديدة. لا أقول بأنّها ليست أفضل من سابقتها، لكنّك عادة عندما تستخدم حزمة جديدة، دومًا ما تتوقع أن تكون أسرع" قال ساينز.

واختتم: "لا أعلم إن كان سبب ذلك التراجع في هذه الجولة هو عدم خوضنا للتجارب الحرة يوم الجمعة أو أننا ببساطة لم نطوّر تلك الحزمة على نحوٍ جيّد. هنالك العديد من علامات الاستفهام في الوقت الحالي، لكنّني أرى بأنّني قمت بعمل جيّد في التحسّن خلال التصفيات وإيصال السيارة لنافذة عمل أفضل، لا سيّما وقد كنا بعيدين للغاية في القسم الأوّل. بيد أنّنا الآن كذلك بعيدون للغاية عمّا نريد أن نكون".