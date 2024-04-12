ساينز: أفضلية ريد بُل "قد تُمحى" عبر تحديثات فيراري

باتت فيراري أقرب منافسي ريد بُل حتى الآن، كما أن ساينز هو السائق الوحيد بجانب ماكس فيرستابن الذي أحرز الفوز هذا الموسم، وذلك مع المركز الأول في جائزة أستراليا الكبرى.

ورغم أن أداء ريد بُل في اليابان نهاية الأسبوع الماضي، حين تقدم فيرستابن ثنائية ريد بُل أمام زميله في الفريق سيرجيو بيريز، لم يترك أي شكّ بأن فريق ميلتون كينز هو المرشّح الأول بوضوح للقب هذا العام مرة أخرى. لكن ساينز ألقى بعض التلميحات المثيرة حول ما قد يأتي من فيراري مع استمرار العمل على بعض التطويرات الكبيرة لسيارتها الحالية.

ومع تقلّص الفارق خلف فيرستابن في صدارة بطولة السائقين بسبب انسحابه في ملبورن، أشار ساينز إلى أنه إذا لم تفقد فيراري الكثير من النقاط لصالح منافستها الرئيسية في هذه المرحلة من الموسم، فقد يفتح ذلك بعض الأبواب المثيرة لاحقاً.

"أعتقد أنهم [ريد بُل] بالتأكيد سيمتلكون الأفضلية في الثلث الأول من الموسم حتى نقوم بجلب حزمتي تحديثات تسمحان لنا بمنافستهم بشكل أكثر انتظاماً"، أوضح الإسباني.

وأكمل: "لكن في تلك الأثناء، ربما نكون متأخرين قليلاً نظراً للأفضلية التي يمتلكونها حالياً".

وتابع: "حالياً نحن بحاجة إلى المزيد مما قدمناه في أستراليا، ولكنني لا أرى ريد بُل، كفريق، يرتكب الأخطاء كثيراً، لا".

واسترسل: "للأسف، أنا أيضاً فقدت سباقاً، والذي بالنسبة للفريق ولي، قد يكلف كثيراً في البطولة. نحن نتنافس بسباق أقل، ولكن في الوقت نفسه، سنبذل قصارى جهدنا. إنه آخر موسم لي مع فيراري أيضاً، لذلك نعم، ليس هناك ما نخسره وسنحاول بذل كل شيء لنعود بقوة".

من جهته، أشاد مدير فيراري، فريدريك فاسور، بالتقدم الذي حققته العلامة الإيطالية مع سيارتها في نواحي الضعف من العام الماضي - والتي تتمثل بالمنعطفات عالية السرعة وسرعة تآكل الإطارات.

وبينما يدرك الأفضلية التي تمتلكها ريد بُل الآن، يعتقد أن الاقتراب من فريق المقدمة الآن يكفي لبدء وضعه تحت الضغط وجعله يرتكب الأخطاء - كما حدث في ملبورن.

"لقد قمنا بخطوة كبيرة إلى الأمام على السرعات العالية مقارنة بالعام الماضي وبالتأكيد سوزوكا مثال جيد"، قال فاسور.

وأكمل: "لكن لا تزال نقاط ضعف. هناك دائماً نوع من التوازن، تقوم بتحسين شيء ما وتفقد شيئاً آخر. ولكن بشكل عام، أعتقد أنه وبالمقارنة مع ريد بُل خلال الجولات الأربع الأولى من العام الماضي والأربعة الأولى هذا العام، فقد قدمنا خطوة كبيرة إلى الأمام".

وتابع: "بالتأكيد ما زالوا أمامنا، ولكن الهدف هو أن نكون قادرين على وضعهم تحت الضغط وتحت الضغط فإنك ترتكب المزيد من الأخطاء".