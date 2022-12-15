ساينز: أعلم أنّ فاسور سيقوم بعملٍ جيّدٍ كمديرٍ لفريق فيراري
عبّر كارلوس ساينز الإبن عن ثقته في أنّ فريدريك فاسور المدير الجديد لفريق فيراري في الفورمولا واحد "سيقوم بعملٍ جيّد"، وذلك بعد المحادثة الأولى معه.
أعلنت فيراري يوم الثلاثاء المنقضي عن أنّ فاسور مدير فريق ساوبر السابق سيستلم دور مدير فريقها ودور المدير العام بدءًا من يناير على إثر استقالة ماتيا بينوتو.
وسينضمّ فاسور إلى فيراري بعد فترة ستّة مواسم أشرف خلالها على جهود ساوبر في الفورمولا واحد تحت علامة ألفا روميو خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلى جانب تمضيته لفترة على رأس فريق رينو في 2016.
وبحديثه ضمن حدث ترويجي في إسبانيا يوم الأربعاء، قال ساينز أنّه يأمل أن يُمثّل قدوم فاسور "تغييرًا إيجابيًا"، مُشيرًا إلى الحافز الإضافي الناتج عن قدوم وجهٍ جديد.
وقال الإسباني: "كلّما يأتي شخصٌ جديد، فإنّه يجلب معه حافزًا جديدًا، ويرغ بالقيام بالأمور على نحوٍ جيّد له وللفريق".
وأضاف: "عليكم منحه بعض الوقت لرؤية كيفيّة عمل الفريق، ومعرفة التغييرات الضروريّة. فيراري كبيرة للغاية، وأعلم أنّ الأمر سيتطلّب بعض الوقت. لن يحدث ذلك بين عشيّة وضحاها".
وكشف ساينز عن أنّه تحدّث إلى فاسور منذ تأكيد تعيينه، وأنّهما تواصلا سابقًا عندما كان فاسور يُحاول التعاقد مع ساينز خلال فترته القصيرة في رينو.
وانضمّ ساينز بالفعل إلى رينو لاحقًا في 2017 قبل انتقاله إلى مكلارين ومن ثمّ فيراري.
وقال ساينز: "سمعت الكثير من الأشياء الجيّدة عنه. أعرفه شخصيًا عندما أراد التعاقد معي للانضمام إلى رينو. تحدّثت إليه بالأمس، واتّصلت به للمرّة الأولى كسائقٍ لفيراري. أعلم أنّه سيقوم بأمور جيّدة".
فريدريك فاسور، مدير فريق ألفا روميو
تصوير: فيا
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