قال كارلوس ساينز إن ويليامز لا تتفوق حاليًا سوى على كاديلاك من حيث السرعة، بينما أشار زميله أليكس ألبون إلى العدد الكبير من الأعلام الزرقاء التي واجهوها خلال السباقات.

بدأت الحقبة الجديدة لويليامز بصورة مقبولة نسبيًا، بعدما جمعت 11 نقطة في أول ستة سباقات، لتحتل المركز الثامن في بطولة الصانعين بعد جائزة موناكو الكبرى.

لكن بعد احتلال ساينز المركز الثاني عشر في إسبانيا، لم يحقق أي من سائقي ويليامز نتيجة أفضل من المركز الخامس عشر.

وفي السباق الأخير في زاندفورت، خرج سائقا أستون مارتن من التصفيات، بينما تمكن ألبون بصعوبة من الوصول إلى القسم الثاني، في حين نجح فرناندو ألونسو في إنهاء السباق تاسعًا باستراتيجية توقف واحد. أما سائقا ويليامز، فوجدا نفسيهما في مؤخرة الترتيب مجددًا.

ولخص كارلوس ساينز الوضع قائلًا: "نحن تقريبًا في المكان الذي توقعنا أن نكون فيه، في الخلف".

وأضاف: "في الوقت الحالي، من ناحية الأداء، نحن أسرع فقط من كاديلاك. لقد رأيتم وتيرة أستون مارتن في السباق، فهم بالتأكيد في مستوى مختلف الآن. ولهذا لم نتمكن من منافستهم أو منافسة أي فريق آخر على الحلبة".

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هذا وأشار أليكس ألبون إلى أنهم اضطروا باستمرار إلى السماح للمتصدرين بتجاوزهم طوال السباق، قائلًا: "لن تصدقوا عدد الأعلام الزرقاء التي رأيتها في منتصف السباق".

وأكمل: "كنت أرى علمًا أزرق حرفيًا كل لفتين. لأنني توقفت مبكرًا، وجدت نفسي خلف مجموعة فرق الوسط التي نتسابق معها عادةً. لقد أخروا توقفاتهم لتجنب الأعلام الزرقاء، لكننا اضطررنا إلى تحمل الأمر لأننا توقفنا مبكرًا. كنا نخرج عن خط التسابق ونتجه إلى الجانب المتسخ من الحلبة في كل لفة لإفساح المجال أمام سيارات لم نكن نتسابق معها".

وتابع: "السيارات التي تتوقف أمامك لتجنب الأعلام الزرقاء تعود بفارق 3 إلى 4 ثوانٍ أسرع في اللفة الواحدة بفضل الإطارات الجديدة، وتجدها خلفك مجددًا خلال خمس لفات".

ولا يعتقد سائقا ويليامز أنهما قادران على المنافسة على النقاط حتى في الحلبات التي تتطلب مستويات منخفضة من الحمل الانسيابي، مثل مونزا وباكو، حيث يُتوقع أن تستفيد سيارة "إف.دبليو48" من محرك مرسيدس.

إذ قال ساينز، الذي أنهى الموسم الماضي على منصة التتويج في أذربيجان: "إذا نظرتم إلى السباقات الخمسة الأخيرة، فمن الواضح أين نقف. في هولندا، واجهت الكثير من الصعوبات في ضبط إعدادات السباق بالشكل الصحيح بسبب عدم اتساق مكونات السيارة. لدينا كفريق بيانات علينا تحليلها".

أما ألبون فقال عن مونزا: "بشكل عام، الحلبات التي تتطلب مستويات منخفضة من الحمل الانسيابي تناسب سيارتنا، ولدينا أفضل وحدة طاقة على الحلبة، لكنني ما زلت لا أعتقد أننا نستطيع تسجيل النقاط".