ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري
يرغب ساينز بأن يضع في جعبته فوزًا آخر بألوان فيراري قبل أن يغادر القلعة الحمراء نهاية هذا الموسم.
كارلوس ساينز، فيراري
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
قال كارلوس ساينز أنه يريد أن يسجل فوزًا أخيرًا له مع فيراري قبل مغادرته صفوف الفريق منتقلًا إلى ويليامز لموسم 2025.
ساينز هو أحد سبعة سائقين حققوا فوزًا واحدًا على الأقل في موسم 2024 شديد التنافسية، إذ ومع بقاء ست جولات فقط حتى نهاية الموسم، فقد تحدث الإسباني عن موسمه مع فيراري ومقاربته خلال الأشهر الأخيرة مع الفريق.
وبينما ما يزال متعطشًا للفوز مرة أخرى على متن سيارة الحصان الإيطالي الجامح، إلا أنه أوضح بأن دافعه ليس فقط أن يودّع فيراري بانتصار آخر.
حيث قال: "أول أمر على قائمة أهدافي هو أن أحاول تحقيق فوز آخر على الأقل مع فيراري قبل أغادر".
وأضاف: "إنه أمر يشغل بالي وليس فقط لأنني سأغادر صفوف الفريق نهاية هذا الموسم، ولكن لأنني دومًا ما أدخل كل سباق وهدفي هو الفوز".
وتابع: "أعتقد بأن علينا كذلك أن نظهر تقدمًا على حلبات أخرى مثل البرازيل، أوستن، قطر وأبوظبي، وهي الحلبات التقليدية أكثر، إذ ما تمكنا من تحقيق تقدم عليها، ستكون لدينا الفرصة للمنافسة على الفوز".
وأكمل: "ولكن إذا ما استمرينا في التأخر خلف منافسينا على هذه الحلبات، مثلما حدث في سبا والمجر، سيكون أمامنا حينها الكثير من العمل للقيام به".
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