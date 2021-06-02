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ساينز: أدفع نفسي بقوة للتأقلم مع سيارة فيراري في الفورمولا واحد

قال كارلوس ساينز أنّه يستمتع بتحدّي التأقلم مع سيارة فيراري في الفورمولا واحد لموسم 2021، إذ كشف أنّه تعيّن عليه "تغيير الكثير من الأمور" في أسلوب قيادته.

ساينز: أدفع نفسي بقوة للتأقلم مع سيارة فيراري في الفورمولا واحد

انضم ساينز إلى صفوف فيراري لموسم 2021 كبديل عن بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل، وذلك بعد أن أمضى موسمين يدافع عن ألوان مكلارين.

وقد كان للإسباني أثر واضح منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، حيث سجّل أول منصة تتويج له مع الفريق خلال السباق الماضي في موناكو بعد قيادة مثالية نحو المركز الثاني.

لكن وبينما يحاول الاندماج والتأقلم مع الفريق، فقد وجد ساينز أنّ سيارة فيراري "مختلفة جدًا جدًا" عمّا اعتاد قيادته في مكلارين، وهو ما أجبره على أن يعدّل في مقاربته وأسلوب قيادته.

"بالمقارنة مع العام الماضي، فقد تغيّر الكثير على صعيد أسلوب قيادتي والطريقة التي أنعطف بها، أكبح أحمل السرعة خلال المنعطفات في أماكن مختلفة وأنواع مختلفة من المنعطفات" قال ساينز شارحًا.

وأضاف: "يتوجّب عليّ دفع نفسي والضغط من أجل أن يكون عقلي منفتحًا للتأقلم كسائق، وفي الواقع أجد في هذا متعة كبيرة".

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في المقابل، أوضح ساينز أنّه لن ينجرّ وراء تحديد الفروقات الدقيقة بين سيارتي فيراري ومكلارين، مع دخول الفريقين ضمن معركة محتدمة على المركز الثالث في بطولة الصانعين هذا العام.

فقال: "إنه أمر أبقيه لنفسي وفريقي. بالطبّع من الممكن أن سيارة مكلارين قد تغيّرت بعض الشيء مع محرك مرسيدس. ولا سيّما هذا العام، حيث يتمتعون بوتيرة قوية على المقاطع المستقيمة".

وتابع: "لكن وعلى صعيدَي القيادة والتوازن، فلا يهم إن كان ذلك في أماكن منخفضة، متوسطة أو عالية السرعة، فهما سيارتان مختلفتان تمامًا ويتعيّن عليّ تغيير الكثير للتأقلم. أعرف الفارق، لكنني لست مستعدًا لإخباركم بذلك الآن".

جديرٌ بالذكر أنّ ساينز سبق وواجه تحدّي التاقلم مع سيارة مختلفة مع اختبارات محدودة بعد انتقاله من تورو روسو إلى رينو في منتصف موسم 2017، قبل أن يُمضي موسمًا كاملًا واحدًا هناك ومن ثم ينتقل إلى صفوف مكلارين.

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