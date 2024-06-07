ساينز: أخبار توقيعي على عقدٍ "أمرٌ مضحك"

يدرس الإسباني العروض التي لديه من ساوبر/أودي وويليامز للموسم المقبل، مع إغلاق الأبواب رسميًا الآن في كل من مرسيدس وريد بُل.

وأشارت تكهنات جامحة في وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الخميس إلى أنّ ساينز اتخذ قراره وأنه تم توقيع العقد.

لكن في حديثه قبل سباق جائزة كندا الكبرى، قال ساينز إن ذلك بعيد عن الواقع - حيث قال إنه من المدهش أن يقوم الناس مرارًا وتكرارًا بإطلاق ادعاءات كاذبة حول هوية الفريق الذي سيقود لصالحه الموسم المقبل.

وقال الإسباني: "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبركم به هو أنه لا يوجد شيء مؤكّد. لقد رأيت تقارير في وسائل الإعلام، ولا أعرف إذا كانت في إسبانيا، عن أشخاص يقولون إنني وقّعت. لكن عندما تنظر إلى تلك الأشياء - فهي تجعلني أضحك".

ثمّ تابع: "أتذكر أنني رأيت تقارير قبل ثلاثة أشهر تفيد بأنني وقعت مع مرسيدس. تقارير تفيد بتوقيعي مع ريد بُل. من الواضح الآن أن هذه الأماكن لن تحدث، لذلك من المضحك أن يقول الناس أنني وقعت مع ويليامز".

وأكمل: "ذلك يجعلني أضحك، عندما أعلم أنه في بعض الأحيان يمر هذا الأمر دون عقاب بطريقة ما بالنسبة لبعض التقارير الإعلامية. يمكنني فقط أن أخبركم أنه من الواضح أنه يقلقني أن الناس يمكن أن يفلتوا من هذا النوع من الأشياء دون [عواقب] أو أي شيء من هذا القبيل".

وقال ساينز إنه سعيد بالخيارات المتاحة أمامه لعام 2025، لكنّه اعترف بأنه كان من الصعب تحديد ما هو الأفضل لمستقبله على المدى الطويل لأن التغيير المحتمل لعام 2026 جعل ​​الأمر أشبه بـ "اليانصيب" لتحديد من سيكون الأفضل.

وقال في هذا الصدد: "بالنسبة لي، عام 2025 لا يقل أهمية عن عام 2026. لماذا؟ لأنني أعتقد أن عام 2026 هو بمثابة اليانصيب".

وأضاف: "لذا يمكنني أن أذهب إلى أي مكان من الخيارات الموجودة على رأس الطاولة وأكون ناجحًا أم لا. وحتى أحد الفرق الكبرى يمكنه تحقيق ذلك أم لا".

ثمّ تابع: "أعتقد أن عام 2026، بصراحة شديدة، من المستحيل معرفة ذلك. لذلك، بعد كل ما رأيته، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بمن سيكون في القمة. 2025 يكاد يكون أكثر يقينًا إلى حد ما على صعيد من سيكون وأين يمكنك أن تعرف وتتنبأ بالمكان الذي سيتواجدون فيه بشكل أو بآخر".

بينما تلاشت فرص ريد بُل للحصول على مقعد في 2025 رسميًا هذا الأسبوع مع إعلان الفريق عن صفقة جديدة مع سيرجيو بيريز، قال ساينز إنه ليس خبرًا جديدًا بالنسبة له.