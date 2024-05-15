ساوبر ستُدخل تحديثات "مهمة" في إيمولا لعلاج مشاكل وقفات الصيانة
كشف أليساندرو ألوني برافي، مدير فريق ساوبر، أنه سيتم اعتماد "تحديثات مهمة" في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ستساعد في علاج المشاكل داخل وخارج المسار.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لم يسجل الفريق الذي يتخذ من هينويل مقراً له أية نقاط هذا الموسم مع انقسام الفرق بشكل واضح بين الخمسة الأوائل والخمسة الأخيرة.
وبينما أظهر جوانيو جو وفالتيري بوتاس لمحات من الأداء الجيد خلف المقود، إلا أن جهودهما تأثرت بشكل كبير جراء مشاكل متواصلة أثناء وقفات الصيانة تتعلق بالمعدات الجديدة التي تم إدخالها خلال فصل الشتاء.
على سبيل المثال، تأخر الفريق أكثر من 30 ثانية وتم تغريم ساوبر بسبب صمولة إطار مفقودة في جائزة أستراليا الكبرى.
حيث كشف بوتاس أن الفريق قد اعتذر عن ذلك.
فقال: "شعرت بخيبة أمل، لكن الفريق بأكمله شعر بخيبة أمل لأن هذه الأمور لا ينبغي أن تحدث".
وأضاف: "لذا، نحن نأخذ هذه المسألة بجدية والأولوية الآن لحل هذه المشكلة".
لكن في ميامي، لم تمتلك ساوبر الأداء الذي يمكنها من مجاراة المنافسين، رغم عدم حصول أية مشاكل أثناء وقفات الصيانة، كما أن جو ضغط بشدة على مجموعة من إطارات سوفت بعد فترة سيارة الأمان.
حيث قال ألوني برافي: "أعتقد أن استراتيجية وضع سوفت كانت صحيحة، لم يكن لدينا تآكل في الإطارات".
وأكمل: "لقد تمكن من تسجيل أسرع لفة له في النهاية. لكننا كنا نعاني معظم السباق خلف أليكسندر ألبون - حتى مع ’دي آر أس’".
وأردف: "حاولنا كل شيء من ناحية الاستراتيجيات ومن حيث نوعيات الإطارات، لكننا ببساطة لم تنجح. مرة أخرى، نحن بحاجة إلى تقديم تحديثات، نحن بحاجة إلى القيام بخطوة إضافية في الأداء، لأن ما لدينا حتى الآن غير كافٍ".
وعن التغييرات التي سيتم إجراؤها، أوضح ألوني برافي: "لدينا تحديثات مهمة في إيمولا. ليس فقط فيما يتعلق بالتوقفات. إذ سنحصل على جميع القطع الجديدة لحل المشكلة".
وأضاف: "لدينا تحديثات مهمة في إيمولا. لذا أعتقد أن هذا سيحدد كيفية سير السباقات الثلاثة أو الأربعة القادمة وإمكانية تسجيل النقاط أم لا".
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