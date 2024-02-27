ساوبر: خطط آودي للفورمولا واحد في 2026 ليست في خطر رغم التغييرات الإدارية

تم الإعلان رسمياً عن استحواذ آودي على ساوبر في أغسطس 2022، ومنذ ذلك الحين، واصل الفريق السويسري تعزيز بنيته التحتية وعدد موظفيه تحت قيادة الرئيس التنفيذي أندرياس سيدل.

في الوقت نفسه، عملت آودي على تطوير وحدة طاقتها في منشأة جديدة مخصصة للفورمولا واحد ضمن قاعدتها في نيوبرغ.

ومع ذلك، غادر الشركة العام الماضي ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي الداعم الرئيسي للفورمولا واحد. ويُعتقد أن خليفته جيرنوت دولنر غير متحمس للمشروع، مع تقارير في ألمانيا تشير إلى أنه سيكون مستعداً لبيع الفريق والتخلي عن خطة دخول الفورمولا واحد.

الأسبوع الماضي، كانت هناك مؤشرات على أن أوليفر هوفمان، رئيس تطوير آودي، من المقرر أن ينتقل إلى دور في الفورمولا واحد، مما قد يضعه بين سيدل وإدارة الشركة العليا.

لكن، أصر ألوني برافي على أن كل شيء لا يزال يسير وفقاً للخطة وأن أية تغييرات إدارية داخل آودي لا تؤثر على ذلك.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك التزام قوي من مجموعة آودي على جميع المستويات".

وأكمل: "لطالما قلنا أن القرار بالدخول إلى الفورمولا واحد لم يعتمد على قرار أفراد معينين، بل كان يستند إلى قرار مجلس إدارة آودي".

وأردف: "تم تأكيده بعد ذلك من قبل مجلس الإشراف في آودي ومجلس الإشراف في مجموعة فولكس فاجن. لذا، الالتزام موجود".

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر تصوير: إريك جونيوس

من جهة أخرى، ألمحت التكهنات في البادوك إلى أن الاستثمار المطلوب لتعزيز الفريق، والذي يرتبط بالجدول الزمني الذي تمر فيه أسهم ساوبر إلى آودي على مراحل، لم يكن كافياً لبناء الفريق بالسرعة التي تخيلها سيدل.

"المشروع يتقدم وفقاً للجدول الزمني والحكم المتفق عليه بين المساهمين،" قال ألوني برافي. "الديناميكية داخل المجلس ليس من مجالنا التعليق عليها. ولكن ما نعرفه هو أننا نمتلك دعماً قوياً".

وتابع: "يعمل أندرياس سيدل عن كثب مع فريق آودي لتطوير فريقنا نحو عام 2026. هذا ما أعتقد أنه مهم. الآن هناك بعض التكهنات الإعلامية. من الطبيعي أن يكون فهم حالة مشروع آودي مثيراً للاهتمام".

واسترسل: "لكن بالنسبة لنا، الوضع جيد. نحن نعمل بجد على جميع المستويات، معاً مع آودي، سواء في هينويل أو في نيوبرغ. لا يوجد تغيير، وبينما نقترب أكثر فأكثر من هدف عام 2026، نحتاج إلى العمل بجهد أكبر".

بالمقابل، أكد ألوني برافي أيضاً أن تعزيز البنية التحتية في هينويل يتقدم وفقاً للجدول الزمني وسيكون الفريق قادراً على الوصول إلى المستوى المطلوب.

فقال: "رأيت في الصحافة تعليقات حول ما إذا كانت ساوبر من حيث الهيكل كافية لتصبح الأساس الصلب لفريق أعمال".

وأكمل: "ما يمكنني قوله هو عندما قررت آودي الاستحواذ على مجموعة ساوبر، تم إجراء تقييم مناسب في كل مستوى، بما في ذلك منشآتنا وتقنياتنا".

واسترسل: "نعلم أنه من أجل أن نصبح تنافسيين في مراكز المقدمة، علينا تحسين منشآتنا، توسيعها ورفع عدد موظفينا، للاستثمار في التقنيات كما تفعل جميع الفرق".

واستكمل: "لقد رأينا في السنوات الأربع الماضية فرقاً تبني أنفاق هواء جديدة، من أجل امتلاك منشآت على أحدث طراز. وجميعهم استثمروا في التقنيات والأشخاص. نحن نفعل الأمر نفسه".

وأضاف: "سنمتلك الموارد لتحقيق هدفنا. الفورمولا واحد هي رياضة تقنية. لذا الرحلة ليست رحلة عام واحد. إنها عملية بدأناها تحت قيادة أندرياس، ونحن نعمل بدعم من مساهمينا".

واستطرد: "لذا هناك وسيكون هناك كل ما يلزم للقيام بعمل جيد، وفقاً للتوقيت اللازم لتطوير فريق أعمال من فريق مستقل. إنه خطوة كبيرة، بالطبع".

أليساندرو ألوني برافي، مدير فريق ستايك تصوير: صور موتورسبورت

أصر ألوني برافي على أن التكهنات لا تسبب تشتيتاً، بينما يتواصل الفريق مع سائقين محتملين ويواصل توظيف الموظفين الفنيين الرئيسيين.

"لا أعتقد أن هناك تشتيتاً لأنه ومع جميع الأطراف التي نتحدث معها، السائقون والمهندسون، فالمشروع واضح،" قال. وأكمل: "يعرفون بالضبط الجدول الزمني لمشروعنا، يعرفون بالضبط من هو قائد مجموعتنا، أندرياس سيدل، ورؤيته".

وأردف: "لذا نحن نتمتع بشفافية تامة. أعتقد أننا قد أدرنا بالفعل خطة توظيف جيدة، وسنرى أشخاصاً يأتون كل أسبوع".

واختتم: "نحن نعمل بجد، ولكن كما ذكرت، إنها عملية طويلة. بالنسبة لي، لا يوجد تشتيت. بالطبع، هناك الكثير من التكهنات الإعلامية، كما هو الحال دائماً في الفورمولا واحد، ولكن هذا جزء من رياضتنا. وأنا سعيد لرؤية الاهتمام حول المشروع".