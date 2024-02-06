ساوبر تكشف عن كسوة لونية دراماتيكية جديدة لسيارة موسم 2024 في الفورمولا واحد

استغل الفريق السويسري شراكته التي استمرت لعامين مع ألفا روميو ومن ثم الانتقال لاستحواذ آودي الكامل ليصبح فريقاً مصنعياً للعلامة الألمانية في 2026، ليقدم كسوة لونية من اللونين الأخضر الفاقع والأسود، في أول موسم له تحت اسم ستايك كراعٍ رئيسي.

ساوبر سي44 تصوير: ساوبر

وسيقود السيارة كل من فالتيري بوتاس وجو غوانيو في الموسم الجديد، وكذلك خلال يوم التصوير في برشلونة قبل التجارب الشتوية الرسمية في البحرين بين 21 و23 فبراير.

وهذه هي أول سيارة يتم تطويرها تحت إشراف جايمس كي المدير التقني، رغم قدومه من مكلارين وبدء العمل مع الفريق في سبتمبر، حيث كان قسم من تطويرها قد بدأ بالفعل.

ساوبر سي44 تصوير: ساوبر

وتضم السيارة كذلك تصميماً انسيابياً جديداً وصفه الفريق بـ "إعادة تصميم عدائية"، إضافة إلى اعتماد نظام تعليق مماثل لما استعملته ريد بُل ومكلارين، لكسب فوائد انسيابية.