ساوبر تكشف عن كسوة لونية دراماتيكية جديدة لسيارة موسم 2024 في الفورمولا واحد
كشف فريق ساوبر في الفورمولا واحد عن ألوان مختلفة كلياً لسيارتها سي44 التي ستشارك بها في موسم 2024 للفورمولا واحد، ضمن حدث مقام في لندن.
استغل الفريق السويسري شراكته التي استمرت لعامين مع ألفا روميو ومن ثم الانتقال لاستحواذ آودي الكامل ليصبح فريقاً مصنعياً للعلامة الألمانية في 2026، ليقدم كسوة لونية من اللونين الأخضر الفاقع والأسود، في أول موسم له تحت اسم ستايك كراعٍ رئيسي.
ساوبر سي44
تصوير: ساوبر
وسيقود السيارة كل من فالتيري بوتاس وجو غوانيو في الموسم الجديد، وكذلك خلال يوم التصوير في برشلونة قبل التجارب الشتوية الرسمية في البحرين بين 21 و23 فبراير.
وهذه هي أول سيارة يتم تطويرها تحت إشراف جايمس كي المدير التقني، رغم قدومه من مكلارين وبدء العمل مع الفريق في سبتمبر، حيث كان قسم من تطويرها قد بدأ بالفعل.
ساوبر سي44
تصوير: ساوبر
وتضم السيارة كذلك تصميماً انسيابياً جديداً وصفه الفريق بـ "إعادة تصميم عدائية"، إضافة إلى اعتماد نظام تعليق مماثل لما استعملته ريد بُل ومكلارين، لكسب فوائد انسيابية.
ساوبر سي44
تصوير: ساوبر
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