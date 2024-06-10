ساوبر تُعلن التعاقد مع المهندس المرموق سوردو

أضافت الفريق الذي يتخذ من هينويل مقرًا له عددًا من التعيينات البارزة خلال الـ 18 شهرًا الماضية استعدادًا لأن يُصبح فريق آودي الرسمي في عام 2026، بما في ذلك إضافة الثنائي السابق من مكلارين أندرياس سيدل كمدير تنفيذي وجيمس كي كمدير تقني.

وبعد بداية صعبة للموسم الجديد للفورمولا 1، عززت ساوبر فريقها بتعيين سوردو في دور جديد سيعمل فيه مباشرة تحت إشراف كي، ويتبع بذلك خطى الفرق المنافسة في إنشاء هياكل إدارية متعددة.

وقال سيدل: "تعيين ستيفانو خطوة مهمة في تطوير هيكل قسمنا التقني. يعرف ستيفانو ما يحتاجه الفريق للفوز، ويجلب ثروة من الخبرة إلى الفريق، ومع الأدوار المختلفة التي لعبها في الماضي، فهو في مكان مثالي لتحليل نقاط القوة والضعف في عملياتنا التقنيّة ومعالجة ما هو مطلوب".

وأضاف: "لدينا فريق تقني قوي في هينويل، وسيساعدنا تعيين ستيفانو على استغلال هذه المهارات وتحويلها إلى أداء في ظلّ مواصلتنا لهذا الوقت الحاسم لفريقنا، مع تجهيز فريق آودي لبدايته في الفورمولا 1".

ويتمتع سوردو بأكثر من عقدين من الخبرة في رياضة السيارات، حيث عمل في أدوار تتراوح بين مهندس السباقات إلى رئيس قسم الديناميكا الهوائية والأداء. وكان جزءًا من فريق ريد بُل الفائز بالبطولات بين 2010 و2013 وتمتع أيضًا بفترة كمدير لأداء المركبات في مكلارين.

وكانت مهمته الأخيرة كمدير تقني لفريق رحال ليترمان لانيغان ريسينغ، الذي ينافس في إندي كار وإيمسا.

وقال سوردو: "أنا سعيد بالانضمام وتولي دور سيؤثر بشكل مباشر في إطلاق العنان للأداء الذي نمتلكه بالفعل داخل شركتنا، ومساعدتها على الوصول إلى آفاق جديدة. الفريق في مرحلة حاسمة في تاريخه، مع بداية مغامرة آودي التي تلوح في الأفق، وأتطلع إلى مواجهة التحدي الذي ينتظرنا".

وأكمل: "أنا متحمس لما يحمله المستقبل: الأهداف التي وضعها الفريق لنفسه طموحة، لكنني أرى الكثير من الثقة من الجميع داخل هذه المنظمة".