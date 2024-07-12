ساوبر تعزّز فريقها الإداري بضمّ أحد كبار مهندسي مرسيدس
سيستلم ستيفان ستراهنز منصب مدير برنامج ساوبر/آودي بعد 13 عاماً أمضاها ضمن صفوف فريق مرسيدس للفورمولا واحد.
يأتي انضمام ستراهنز الذي يعتبر أحد كبار المهندسين السابقين لدى مرسيدس، ليعزز من الفريق الإداري قبل استحواذ آودي رسمياً على ساوبر.
وأرادت ساوبر السعي لضم خدمات ستراهنز من مرسيدس، حيث سيصبح مدير برنامجها، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى أندرياس سيدل الرئيس التنفيذي للفريق.
وسينضم المهندس الجديد قادماً من مرسيدس بعد أن ترك مركزه نهاية شهر يونيو عقب فترة امتدت لـ 13 عاماً، ليبدأ عمله في الأول من أكتوبر المقبل.
ويمتلك ستراهنز خبرة تمتد طوال 23 عاماً في مجال إدارة المؤسسات، ما جعل منه المرشح المثالي لهذا المركز قبيل تحول ساوبر إلى فريق آودي المصنعي.
ستيفان ستراهنز، مدير برنامج الفورمولا واحد لدى كيك ساوبر
الصورة من قبل: ساوبر
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ساوبر تعزّز فريقها الإداري بضمّ أحد كبار مهندسي مرسيدس
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