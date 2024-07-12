جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1

ساوبر تعزّز فريقها الإداري بضمّ أحد كبار مهندسي مرسيدس

سيستلم ستيفان ستراهنز منصب مدير برنامج ساوبر/آودي بعد 13 عاماً أمضاها ضمن صفوف فريق مرسيدس للفورمولا واحد.

غوانيو جو، كيك ساوبر وجورج راسل، مرسيدس

يأتي انضمام ستراهنز الذي يعتبر أحد كبار المهندسين السابقين لدى مرسيدس، ليعزز من الفريق الإداري قبل استحواذ آودي رسمياً على ساوبر.

وأرادت ساوبر السعي لضم خدمات ستراهنز من مرسيدس، حيث سيصبح مدير برنامجها، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى أندرياس سيدل الرئيس التنفيذي للفريق.

وسينضم المهندس الجديد قادماً من مرسيدس بعد أن ترك مركزه نهاية شهر يونيو عقب فترة امتدت لـ 13 عاماً، ليبدأ عمله في الأول من أكتوبر المقبل.

ويمتلك ستراهنز خبرة تمتد طوال 23 عاماً في مجال إدارة المؤسسات، ما جعل منه المرشح المثالي لهذا المركز قبيل تحول ساوبر إلى فريق آودي المصنعي.

ستيفان ستراهنز، مدير برنامج الفورمولا واحد لدى كيك ساوبر

ستيفان ستراهنز، مدير برنامج الفورمولا واحد لدى كيك ساوبر

الصورة من قبل: ساوبر

اقرأ أيضاً:
Read Also:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق الكشف عن سيارة ريد بُل "آر.بي17" الخارقة من تصميم نيوي في مهرجان غوود وود

أبرز التعليقات

مرسيدس
More from
مرسيدس
هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون

هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون
هاميلتون يرسل تحذيراً إلى منافسي مرسيدس

هاميلتون يرسل تحذيراً إلى منافسي مرسيدس

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هاميلتون يرسل تحذيراً إلى منافسي مرسيدس
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"

ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"
براون يشرح ما يحتاجه نوريس للفوز باللقب

براون يشرح ما يحتاجه نوريس للفوز باللقب

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
براون يشرح ما يحتاجه نوريس للفوز باللقب
رالي داكار: فورد تكشف عن مقاتلتها الجديدة في مهرجان "غوود وود" للسرعة

رالي داكار: فورد تكشف عن مقاتلتها الجديدة في مهرجان "غوود وود" للسرعة

DAKR رالي داكار
الكشف عن فورد رابتور تي1+
رالي داكار: فورد تكشف عن مقاتلتها الجديدة في مهرجان "غوود وود" للسرعة
ساوبر تعزّز فريقها الإداري بضمّ أحد كبار مهندسي مرسيدس

ساوبر تعزّز فريقها الإداري بضمّ أحد كبار مهندسي مرسيدس

F1 فورمولا 1
ساوبر تعزّز فريقها الإداري بضمّ أحد كبار مهندسي مرسيدس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط