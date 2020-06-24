ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين

تملك ساوبر - التي تدير عمليات فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد - تاريخًا زاخرًا في المساعدة على تطوير السائقين الناشئين، والذين كان منهم مايكل شوماخر، كيمي رايكونن، روبرت كوبتسا وسيرجيو بيريز.

وقد عمل الفريق مع شاروز ريسينع سيستم التي أدارت عمليات فريق ناشئيها في 2019، لكن ومع انتهاء تلك الشراكة نهاية الموسم الماضي، فقد أعلنت ساوبر الآن إطلاق أكاديميتها الخاصّة.

وسيتم الإشراف على أكاديمية ساوبر من قِبَل مدير فريق ألفا روميو ريسينغ، فريدريك فاسور، وبيت زيندر المدير الرياضي، حيث سيمنحان السائقين المتقدمين التدريب الضروري من أجل التقدّم في طريقهم نحو هدفهم الأسمى، الفورمولا واحد.

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وتعقيبًا على ذلك قال فاسور: "الاستثمار في المواهب الشابة لطالما كان جزءًا أساسيًا من فلسفة ساوبر موتورسبورت".

وأضاف: "أكاديميتنا هي فقط المشروع الأحدث الذي يهدف إلى التنقيب عن نجوم المستقبل وإرشادهم خلال مسيرتهم، ومنحهم الأدوات، التعليم والموارد الضرورية من أجل النجاح في عالم رياضة السيارات".

وقد تمّ الإعلان عن أربعة سائقين ضمن الأكاديمية خلال الإعلان عن إطلاقها، ومن بينهم بورشاير بطل الفورمولا 4 الألمانية ذو الـ 16 عامًا، والذي سيسابق في الفورمولا 3 هذا العام مع فريق "آرت غران بري".

وعن انضمامه إلى أكاديمية ساوبر علّق بورشاير قائلًا: "أنا سعيد للغاية بأن أصبح جزءًا من أكاديمية ساوبر وأن أحظى بدعمها. إنّه فرصة عظيمة للتعلّم من أحد أعرق الفرق في الرياضة".

وإلى جانب بورشاير، سيضمّ صاحب الـ 13 ربيعًا فيتيبالدي الإبن - نجل بطل العالم مرّتين إيمرسون فيتيبالدي - والذي سيشارك في بطولة "او كاي-جاي كارتينغ" مع فريق ساوبر كارتينغ هذا العام.

"أنا فخور جدًا باختياري من قِبَل أكاديمية ساوبر بجوار أولئك الموهوبين الثلاثة" قال فيتيبالدي الإبن.

وأكمل: "التجارب والخبرات في رياضة السيارات من فريق ساوبر ستساعدني على التعلّم أسرع بكثير".

وإلى جانب ذلك الثنائي، ينضمّ كذلك الاسكتلندي ديكستر باترسون إلى الأكاديمية قُبيل مشاركته الأولى في سباقات المقعد الأحادي من بوابة الفورمولا 4 الإيطالية، في حين سيُكمل سائق بطولة فورمولا رينو يوروكاب بيتر باتسيك المجموعة الأولى من سائقي أكاديمية ساوبر قُبيل انطلاق موسم 2020.