ساوبر تريد "تقديم الأفضل إلى ألفا روميو" وسط تهكنات استحواذ آودي

منحت مجموعة "فولكسفاغن" الضوء الأخضر لمشاركة علامتيها بورشه وآودي في الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2026، حيث من المتوقع أن يحصل إعلان نهائي رسمي قريباً خاصة بعد تأكيد قوانين محركات الحقبة الجديدة 2026.

وبينما تتجه بورشه للاستحواذ على حصة 50 بالمئة من فريق ريد بُل للفورمولا واحد، فإن التكهنات تشير إلى أن ساوبر - التي تشغّل فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد - ستعمل مع آودي. بينما يتم حالياً تجديد الشراكة مع ألفا روميو سنوياً.

وكان جان-فيليب إيمباراتو المدير التنفيذي لدى ألفا روميو قد صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي بأنه "مدرك" للتكهنات حول أودي، لكنه مرتاح فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الطرفين.

صور تخيلية لسيارة أودي تصوير: كاميل ديباستياني

وحين سُئِل حيال تعليقات إيمباراتو، قال فاسور في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا أكثر من مسرور حيال الشراكة معهم، نحن شركاء ونعمل على تطوير المشاريع معاً".

وأكمل: "العلاقة بين ألفا روميو وساوبر علاقة جيدة جداً، جداً".

وأردف: "ربما يعود جزء من النتائج الطيبة التي نحققها اليوم إلى عملنا المشترك، وهم يساعدوننا على إيجاد شركاء آخرين. أنا أستمتع حقاً بهذه الشراكة".

وتم تجديد الشراكة بين ساوبر وألفا روميو لموسم 2023، وفقاً لـ إيمباراتو، بالرغم من أن الفريق لم يعلن عن خططه رسمياً بعد.

وتمّ ربط أودي باستحواذ محتمل على مكلارين، ويليامز وأستون مارتن، لكن ساوبر ظهرت مؤخراً كأحد أكثر المرشحين لذلك.

ولم يرغب فاسور بالحديث عن الخطط المستقبلية، حيث أشار ضاحكاً إلى أن الفريق بالكاد قادر على التفكير بمشاريع 2023.