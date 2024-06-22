ساوبر: تركيز آودي على موسم 2026 ليس سببًا في معاناة الفريق الحالية
يعاني فريق ساوبر من أجل الأداء بينما تتحضّر آودي المالكة الجديدة إلى مشاركتها المصنعية في الفورمولا 1 لموسم 2026.
غوانيو جو، كيك ساوبر
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
نفت ساوبر أن يكون الافتقار الحالي للأداء مرتبطًا بتركيز المالكة الجديدة آودي كافة جهودها نحو الحقبة الجديدة للبطولة.
وفريق ساوبر هو الوحيد الذي لم يسجل نقاطًا حتى الآن في هذا الموسم، وذلك على إثر تعثّره في جوانب مثل وقفات الصيانة ومشاكل الموثوقية الأخرى في بداية العام، وحتى بعد أن تمكن من معالجة مشاكل وقفات الصيانة، فقد تأخر الفريق السويسري في سباق التطوير ضمن فرق الوسط ليكون الآن صاحب أبطأ سيارة في السباقات الأخيرة.
ومع توجيه جهود كبيرة نحو الحقبة المقبلة في البطولة وقدوم آودي كفريق مصنعي، فقد صرّح أليساندرو ألوني برافي ممثل الفريق بأن الأداء على المدى القصير لا يتعارض مع الطموحات على المدى الطويل.
حيث قال: "أعتقد أنه من الخطأ الخلط بين الأمرين. إذ لا أرى بأن التحضير لفريق آودي المصنعي يؤثر على الموسمين الحاليين، ولا يجب أن يفعل ذلك".
وأضاف: "أرى بأن لدينا نقاط ضعف نحاول معالجتها. كما أن أندرياس يعمل بجد منذ يناير الماضي من أجل تحسين الفريق وتسهيل تلك العملية الانتقالية".
وتابع: "لكن تلك العملية الانتقالية تبدأ من تحسين الهيكل الحالي وإيجاد الأشخاص المناسبين لتعزيز فرقنا التفنية في كل جانب. ولا أعتقد بأن هنالك مهمتين منفصلتين، واحدة للفريق المصنعي وأخرى للفريق الحالي. ليس هنالك فريقان منفصلان، هو فريق واحد بحاجة إلى أن يكون أساسًا قويًا للفريق المصنعي".
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