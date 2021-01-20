ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
08 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
273 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
280 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
288 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
301 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
316 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
325 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

المشاركات
التعليقات
ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

يتّجه فريق ساوبر – ألفا روميو لتمديد شاركته مع فيراري في بطولة العالم للفورمولا واحد حتّى 2025 وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، لتنتهي بذلك شائعات انتقاله إلى رينو.

أصبحت ساوبر زبونة لفيراري في الفورمولا واحد منذ 2010، وتوصّلت إلى علاقات مقرّبة معها عبر تبنّي الحظيرة السويسريّة لاسم شقيقتها ألفا روميو في 2019.

ومن المنتظر أن تنتهي الصفقة الحاليّة بين الطرفين في موفّى العام الجاري، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى إمكانيّة انتقال ساوبر إلى التعاون مع رينو كفريقٍ زبون.

لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أنّ صفقة جديدة تمّ التوصّل إليها بين ساوبر وفيراري للتزوّد بالمحرّكات بين 2022 و2025.

وبالرغم من عدم التوقيع على الاتّفاق بعد، فإنّ خطط مواصلة الشراكة جاهزة بالفعل. وانطلق تصميم هيكل سيارة ساوبر لموسم 2022 بناءً على قياسات وحدة طاقة فيراري وعلبة تروسها، وهو ما يُشير إلى تمديد الاتّفاق الحالي.

وكانت رينو قد فقدت آخر زبائنها مكلارين نهاية العام الماضي، وهي مهتمّة بالتعاون مع فرقٍ جديدة في المستقبل، وهو ما أدّى إلى تلك التكهّنات.

وبالرغم من أنّ فريدريك فاسور مدير الفريق حافظ على علاقة جيّدة مع فريق رينو الذي عمل معه لفترة في 2016، فإنّ مالكي الحصص في الفريق يحرصون على استمراريّة العلاقة مع فيراري.

كما أنّ هذا التمديد سيُبقي على موقع فيراري السياسيّ في البطولة، في ظلّ استعانتها بفريقَين زبونين إلى جانب فريقها المصنعيّ.

ولا يزال من غير الواضح إن كان الفريق سيُواصل التسابق تحت اسم ألفا روميو بعد 2021، وذلك في ظلّ انطلاق محادثات جديدة حول ذلك إثر الاندماج الأخير بين الشركة الأم فيات كرايزلر ومجموعة "بي اس آي" الفرنسيّة لتشكيل رابع أكبر مصنّع سيارات في العالم تحت مسمى "ستيلانتيس".

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها

المقال السابق

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها

"دبليو آر سي" تركز على المصنعين الصينيين والتقنيات الهجينة والمنافسات الحماسية
الفيديو بالداخل
دبليو آر سي دبليو آر سي / مقالة خاصة

"دبليو آر سي" تركز على المصنعين الصينيين والتقنيات الهجينة والمنافسات الحماسية

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

أحدث الأخبار

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين

التغيير الذي قد يُساعد ريد بُل على التخلّص من بداياتها الضعيفة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

التغيير الذي قد يُساعد ريد بُل على التخلّص من بداياتها الضعيفة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها

2
دبليو آر سي

"دبليو آر سي" تركز على المصنعين الصينيين والتقنيات الهجينة والمنافسات الحماسية

21س
3
فورمولا 1

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين

4
فورمولا 1

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

27دقيقة

أحدث الأخبار

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو
فورمولا 1

ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها
فورمولا 1

فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين
فورمولا 1

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين

التغيير الذي قد يُساعد ريد بُل على التخلّص من بداياتها الضعيفة
فورمولا 1

التغيير الذي قد يُساعد ريد بُل على التخلّص من بداياتها الضعيفة

منظّمو جائزة موناكو الكبرى يصرّون على إقامة السباق في موعده
فورمولا 1

منظّمو جائزة موناكو الكبرى يصرّون على إقامة السباق في موعده

أحدث ملفات الفيديو

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1
18-01-2021

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

ألفا روميو في الفورمولا واحد 03:36
فورمولا 1
07-01-2021

ألفا روميو في الفورمولا واحد

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1
23-12-2020

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟ 02:01
فورمولا 1
23-12-2020

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟

بيير غاسلي يتكلم عن فوزه المذهل في مونزا 2020 05:30
فورمولا 1
23-12-2020

بيير غاسلي يتكلم عن فوزه المذهل في مونزا 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.