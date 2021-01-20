ساوبر تتّجه لتمديد شراكتها مع فيراري في الفورمولا واحد بالرغم من شائعات رينو

أصبحت ساوبر زبونة لفيراري في الفورمولا واحد منذ 2010، وتوصّلت إلى علاقات مقرّبة معها عبر تبنّي الحظيرة السويسريّة لاسم شقيقتها ألفا روميو في 2019.

ومن المنتظر أن تنتهي الصفقة الحاليّة بين الطرفين في موفّى العام الجاري، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى إمكانيّة انتقال ساوبر إلى التعاون مع رينو كفريقٍ زبون.

لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أنّ صفقة جديدة تمّ التوصّل إليها بين ساوبر وفيراري للتزوّد بالمحرّكات بين 2022 و2025.

وبالرغم من عدم التوقيع على الاتّفاق بعد، فإنّ خطط مواصلة الشراكة جاهزة بالفعل. وانطلق تصميم هيكل سيارة ساوبر لموسم 2022 بناءً على قياسات وحدة طاقة فيراري وعلبة تروسها، وهو ما يُشير إلى تمديد الاتّفاق الحالي.

وكانت رينو قد فقدت آخر زبائنها مكلارين نهاية العام الماضي، وهي مهتمّة بالتعاون مع فرقٍ جديدة في المستقبل، وهو ما أدّى إلى تلك التكهّنات.

وبالرغم من أنّ فريدريك فاسور مدير الفريق حافظ على علاقة جيّدة مع فريق رينو الذي عمل معه لفترة في 2016، فإنّ مالكي الحصص في الفريق يحرصون على استمراريّة العلاقة مع فيراري.

كما أنّ هذا التمديد سيُبقي على موقع فيراري السياسيّ في البطولة، في ظلّ استعانتها بفريقَين زبونين إلى جانب فريقها المصنعيّ.

ولا يزال من غير الواضح إن كان الفريق سيُواصل التسابق تحت اسم ألفا روميو بعد 2021، وذلك في ظلّ انطلاق محادثات جديدة حول ذلك إثر الاندماج الأخير بين الشركة الأم فيات كرايزلر ومجموعة "بي اس آي" الفرنسيّة لتشكيل رابع أكبر مصنّع سيارات في العالم تحت مسمى "ستيلانتيس".