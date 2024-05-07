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ساوبر تؤكد أن ساينز على رأس أهدافها لحقبة آودي في الفورمولا 1

أكّد أليساندرو ألوني برافي ممثل فريق ساوبر أن كارلوس ساينز هو الهدف الأساسي الذي تسعى له العلامة السويسرية بينما تتحضّر لقدوم آودي في الفورمولا 1.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

اتخذت ساوبر بالفعل أول الخطوات في سوق السائقين لموسم 2025 عبر الإعلان عن ضم نيكو هلكنبرغ ضمن صفقة لعدة مواسم، والتي ستجعل الألماني سائقًا لفريق آودي المصنعي في 2026.

ومع انتقال لويس هاميلتون ليأخذ مكانه في فيراري الموسم المُقبل، فإن ساينز هو أبرز السائقين غير المرتبطين بعقد لموسم 2025. فيما تجمع صاحب الـ 29 عامًا روابط بالفعل مع آودي من خلال مشاركات والده معهم في رالي داكار، والذي حقق الفوز به هذا العام.

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وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن قائمته القصيرة للمرشحين لمقعد الفريق في 2025، أشار ألوني برافي - المدير العام لمجموعة ساوبر كذلك - بأن "كل الفرق لديها لديها قائمة قصيرة من المرشحين".

حيث قال: "يعرف الجميع بأن هنالك سائق صدارة متاح ضمن سوق الانتقالات، وهو كارلوس ساينز".

وأضاف: "وأعتقد كذلك بأن الجميع يودون وجوده معهم، فهو أحد أفضل السائقين. وقد برهن على نضوجه الكبير وأنه سائق جيد لتطوير السيارة وليقود الفريق. لكنه في ذات الوقت يتمتع بمستوى ثابت جدًا وقوي للغاية في كل من التصفيات والسباق".

وتابع: "نعلم كذلك بأن المسألة تعتمد على عدة عوامل في سوق الانتقالات، لكن أعتقد بأن لدينا العديد من الخيارات، وسنقيمها من دون عجلة، لا سيما وأننا أعلنا عن نيكو".

وأردف: "نتحدث مع ساينز وسائقين آخرين، لكن علينا تقييم الوضع أولًا، لأننا نتحدث عن قرار لا يؤثر فقط على موسم 2025 ولكن على مستقبل الفريق المصنعي لآودي".

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