جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ساوبر: آودي أحد اللاعبين وليست مجرد متفرّج في سوق سائقي الفورمولا 1

أوضحت ساوبر بأن الدعم المادي الذي تقدمه آودي للفريق يعني أن الصانع الألماني يعدّ لاعبًا وليس متفرجًا في سوق سائقي الفورمولا 1.

غوانيو جو، كيك ساوبر

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

قُبيل احتدام ما يُتوقّع بأن يكون سوق انتقالات شرسًا للغاية بينما يسعى السائقون للتواجد داخل أفضل قمرة قيادة، فقد وجدت آودي نفسها في مركز محادثات سوق السائقين بينما تبحث عن نجوم لضمها مع دخولها الفورمولا 1 بدءًا من 2026.

فيما بدت مقاربة الصانع الألماني مثيرة للاهتمام ولا سيما بعدما كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل قُبيل جائزة الصين الكبرى بأن فريقه وجد نفسه غير قادر على منافسة العرض "المغري" الذي تم تقديمه لكارلوس ساينز.

لكن وبينما أصرت ساوبر المملوكة من قبل آودي على أنها ما تزال بعيدة عن اتخاذ قرار بشأن تشكيلتها، لكن الفريق أوضح بأنه سيكون لاعبًا أساسيًا في سوق السائقين.

حيث علّق أليساندرو ألوني برافي ممثل الفريق قائلًا: "هنالك 14 سائقًا بدون عقد مؤكد للموسم المُقبل، ونحن كبقية الفرق نتحدث مع العديد منهم".

وأضاف: "لن نتخذ أي قرار في الوقت الحالي، حيث أن ذلك هو الوقت لتزويد سائقينا بسيارة قادرة على تقديم أداء جيد".

وتابع: "لكن دعونا نقول بأننا سعداء كونه يبدو أن بوسعنا لعب دور، دور مختلف في سوق السائقين للمستقبل، وذلك بفضل إعلان آودي وكل الاستثمارات التي يتم ضخها من أجل تحسين الفريق".

وأكمل: "أعتقد بأن الجيد في الأمر أننا أصبحنا أخيرًا جاذبين، وأننا لسنا متفرجين، بل لاعبين في سوق السائقين".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق نوريس يتفوق في الأمطار ليخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في الصين

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
فالتيري بوتاس
More from
فالتيري بوتاس
بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد

بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد
بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
ساوبر
More from
ساوبر
غوانيو جو: الانتقال في الصغر من الصين إلى المملكة المتحدة "شكّل نوعاً من الصدمة" 

غوانيو جو: الانتقال في الصغر من الصين إلى المملكة المتحدة "شكّل نوعاً من الصدمة" 

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
غوانيو جو: الانتقال في الصغر من الصين إلى المملكة المتحدة "شكّل نوعاً من الصدمة" 
ساوبر: خطط آودي للفورمولا واحد في 2026 ليست في خطر رغم التغييرات الإدارية

ساوبر: خطط آودي للفورمولا واحد في 2026 ليست في خطر رغم التغييرات الإدارية

فورمولا 1
التجارب الشتوية
ساوبر: خطط آودي للفورمولا واحد في 2026 ليست في خطر رغم التغييرات الإدارية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

"فيا" لا تزال تبحث عن أجوبة لأسباب اشتعال العشب في شنغهاي

"فيا" لا تزال تبحث عن أجوبة لأسباب اشتعال العشب في شنغهاي

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"فيا" لا تزال تبحث عن أجوبة لأسباب اشتعال العشب في شنغهاي
ساينز: سيتعين علينا محاولة "النجاة" في سباق الصين القصير

ساينز: سيتعين علينا محاولة "النجاة" في سباق الصين القصير

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ساينز: سيتعين علينا محاولة "النجاة" في سباق الصين القصير
ألونسو بعد التأهل ثالثاً: لم نكن تنافسيين على المسار الجاف في تصفيات سباق الصين القصير

ألونسو بعد التأهل ثالثاً: لم نكن تنافسيين على المسار الجاف في تصفيات سباق الصين القصير

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ألونسو بعد التأهل ثالثاً: لم نكن تنافسيين على المسار الجاف في تصفيات سباق الصين القصير
فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين

فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فاسور يأمل أن تستفيد فيراري من خياراتها الاستراتيجيّة في الصين

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط