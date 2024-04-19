ساوبر: آودي أحد اللاعبين وليست مجرد متفرّج في سوق سائقي الفورمولا 1
أوضحت ساوبر بأن الدعم المادي الذي تقدمه آودي للفريق يعني أن الصانع الألماني يعدّ لاعبًا وليس متفرجًا في سوق سائقي الفورمولا 1.
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
قُبيل احتدام ما يُتوقّع بأن يكون سوق انتقالات شرسًا للغاية بينما يسعى السائقون للتواجد داخل أفضل قمرة قيادة، فقد وجدت آودي نفسها في مركز محادثات سوق السائقين بينما تبحث عن نجوم لضمها مع دخولها الفورمولا 1 بدءًا من 2026.
فيما بدت مقاربة الصانع الألماني مثيرة للاهتمام ولا سيما بعدما كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل قُبيل جائزة الصين الكبرى بأن فريقه وجد نفسه غير قادر على منافسة العرض "المغري" الذي تم تقديمه لكارلوس ساينز.
لكن وبينما أصرت ساوبر المملوكة من قبل آودي على أنها ما تزال بعيدة عن اتخاذ قرار بشأن تشكيلتها، لكن الفريق أوضح بأنه سيكون لاعبًا أساسيًا في سوق السائقين.
حيث علّق أليساندرو ألوني برافي ممثل الفريق قائلًا: "هنالك 14 سائقًا بدون عقد مؤكد للموسم المُقبل، ونحن كبقية الفرق نتحدث مع العديد منهم".
وأضاف: "لن نتخذ أي قرار في الوقت الحالي، حيث أن ذلك هو الوقت لتزويد سائقينا بسيارة قادرة على تقديم أداء جيد".
وتابع: "لكن دعونا نقول بأننا سعداء كونه يبدو أن بوسعنا لعب دور، دور مختلف في سوق السائقين للمستقبل، وذلك بفضل إعلان آودي وكل الاستثمارات التي يتم ضخها من أجل تحسين الفريق".
وأكمل: "أعتقد بأن الجيد في الأمر أننا أصبحنا أخيرًا جاذبين، وأننا لسنا متفرجين، بل لاعبين في سوق السائقين".
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